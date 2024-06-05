〈快訊〉美5月ADP新增就業15.2萬人 遠低預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-05 20:23

美國周三 (5 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，5 月民間企業就業人數經季節調整後增加 15.2 萬人，創 3 個月來新低，遠低經濟學家預期的 17.5 萬人，也不及 4 月向下修正後的 18.8 萬人，凸顯就業市場進一步放緩。

報告顯示，隨著就業成長放緩，薪資年增率仍保持在 5%，已經連續三個月不變，也是多年來的最低增幅，這對於期待薪資通膨降溫的聯準會 (Fed) 來說是個好消息。目前已有其他許多跡象表明，美國通膨比許多經濟學家和政策制定者們的預期更具黏性。

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示：「時序進入下半年，就業成長和薪資成長正在放緩。勞動力市場是穩固的，但我們正在觀察與生產者和消費者相關的明顯疲軟。」