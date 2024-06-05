強鹿宣布裁員 應對農業設備需求放緩
鉅亨網編譯段智恆 2024-06-05 19:58
農業機具設備大廠強鹿 (Deere & Co.)周三 (5 日) 表示將在未來幾個月內裁撤若干員工節省成本，以應對需求下滑的局面。截稿前，強鹿 (DE-US) 周三盤前股價小漲 0.34%，每股暫報 369.37 美元。
根據強鹿提交給美國證券委員會 (SEC) 的 8-K 文件，該公司在 2024 年 5 月 31 日向員工宣布一項削減產量和受薪員工的計畫，好幫助公司實現其策略重點，同時減少「角色和職責的重疊與冗余」。
截至 2023 年 10 月 29 日，強鹿在美國和加拿大擁有 3.38 萬名員工，此次裁員將於第三季進行，不過該公司並未透露具體裁員人數或地點，截稿前強鹿也並未立即回應置評請求。
該公司上月曾二度下調全年獲利預期，並預料大型農業設備的營收將出現更大幅度的下滑，仍維持全年獲利展望不變，預料裁員不會對財務狀況產生太大影響。
據了解，美國農作物價格下跌導致農業設備銷售商的拖拉機和聯合收割機庫存過剩，導致一些商家提供折扣並暫停新訂單。美國農業部 (U.S. Department of Agriculture) 也預測，今年農業收入將較 2023 年下降 25.5%，至 1,161 億美元。
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