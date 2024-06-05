強鹿宣布裁員 應對農業設備需求放緩

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-05 19:58

農業機具設備大廠強鹿 (Deere & Co.)周三 (5 日) 表示將在未來幾個月內裁撤若干員工節省成本，以應對需求下滑的局面。截稿前，強鹿 (DE-US) 周三盤前股價小漲 0.34%，每股暫報 369.37 美元。

根據強鹿提交給美國證券委員會 (SEC) 的 8-K 文件，該公司在 2024 年 5 月 31 日向員工宣布一項削減產量和受薪員工的計畫，好幫助公司實現其策略重點，同時減少「角色和職責的重疊與冗余」。

截至 2023 年 10 月 29 日，強鹿在美國和加拿大擁有 3.38 萬名員工，此次裁員將於第三季進行，不過該公司並未透露具體裁員人數或地點，截稿前強鹿也並未立即回應置評請求。

該公司上月曾二度下調全年獲利預期，並預料大型農業設備的營收將出現更大幅度的下滑，仍維持全年獲利展望不變，預料裁員不會對財務狀況產生太大影響。