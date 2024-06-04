演唱會經濟學發威！周杰倫開唱四天 幫長沙賺近22億觀光收入

鉅亨網新聞中心 2024-06-04 17:20

全球「演唱會經濟學」持續發威，亞洲天王周杰倫的世界巡迴演唱會上周四 (5 月 30 日) 開往長沙，為期四天的演唱會帶動超過 5 億消費額，周杰倫也完成個人第 400 場演唱會。

中國《21 世紀經濟報道》報導，根據北京零點市調公司統計，周杰倫連唱 4 天共吸引近 14.9 萬人進入長沙賀龍體育場觀賞，跨城比例達 92%，跨省比例亦達 68%，明顯高於五一假期期間長沙市省外遊客佔比。根據手機信令數據測算，場外觀眾大概還有 5.42 萬人，4 天共有超過 20 萬人觀眾奔赴長沙。

演唱會期間，觀眾平均在長沙停留 2.53 天，人均花費人民幣 3481.42 元（不含演唱會門票），是五一假期期間的 2.97 倍。根據初步估算，演唱會觀眾直接帶動長沙市文旅消費 5.18 億人民幣 (約 21.9 億台幣)。

中國國家發改委去年發佈《關於恢復和擴大消費的措施》時，明確指出要「豐富文旅消費，促進文娛體育會展消費」，此舉意味著力挺「演唱會經濟學」。

自上述政策發佈後，演唱會迎來爆發性增長，公開數據顯示去年萬人以上演唱會場次較 2019 年成長 3 倍至 313 場，其中大型演唱會票房達到 146 億人民幣，創下歷史新高。不完全統計數據也顯示，今年上半全中國已官方宣佈的大型演唱會已超過 150 場。

跟著演唱會去旅行正成為出遊的新風潮，演唱會也正在成為文旅融合發展的「黏合劑」，不斷促進文旅消費。

根據旅遊網站攜程的大數據，今年 5 月 30 日至 6 月 1 日期間，長沙整體旅遊人次、整體旅遊收入較上周同期分別成長 13.19% 跟 31.01%，飯店入住人次與旅遊收入也較上周同期分別成長 14.9% 跟 48.8%，機票旅遊人次和機票旅遊收入亦分別成長 3% 和 10.94%。

文旅是長沙市「4433」現代化產業體系重點產業之一，當地一直大力發展文旅產業，去年新增 8 個 A 級景區，5 個省級鄉村旅遊重點村（鎮），2 個夜間文旅消費集聚區，並積極開展「東亞文化之都」城市主題交流，在墨西哥、柬埔寨、新加坡、日韓等地進行境外宣傳。

根據長沙市文旅廣電局數據，去年當地共接待遊客 1.95 億人次，年增 43.99%，旅遊收入達 2193.05 億人民幣，年增率 51.21%。

今年以來，長沙也把握「演唱會 + 文旅」的新風潮，4 月迄今就有鄧紫棋、周杰倫、楊千嬅、張惠妹等人的演唱會，後續還會有薛之謙、王心淩、徐佳瑩、巫啟賢、草莓音樂節等一大波明星演唱會、音樂節將上線。

除賀龍體育場外，長沙文旅聯動全城，為這次周杰倫演唱會長沙站帶來更多玩法，像是展開「尋找周同學」活動與巨型「周同學」卡通人偶現身謝子龍影像藝術館等長沙地標性景點的活動。

此外，文旅口碑也是長沙關注重點。在周杰倫首場演唱會開唱前，湖南省文旅廳、長沙市文旅廣電局、長沙市文化市場綜合行政執法局就對現場進行督導，檢查演出組織、內容、緊急措施，確保演出現場平安有序。