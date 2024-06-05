拜登接受時代雜誌專訪 稱不排除動用武力保護台灣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-05 07:29

上月共軍舉行環台軍演後，美國總統拜登在接受《時代》雜誌專訪時指出，不排除動用武力保護台灣的可能性。

《時代》周二（4 日）刊登的訪談逐字稿顯示，《時代》問及：「美國中央情報局（CIA）局長 William Burns 曾說，中國國家主席習近平已下令在 2027 年之前做好入侵台灣的準備，您（拜登）曾在多個場合提到會動用武力保護台灣，這是什麼意思呢？」

拜登表示，這得視情況而定。他已向習近平表態，美國過去與中方簽署協議，美方的政策是不尋求台灣獨立，但若北京企圖片面改變現狀，美方也不會不保護台灣。

《時代》還問拜登，是否不排除在共軍侵台的情況下，派美軍前往台灣的可能性？拜登回應：「不排除動用美國武力。」

《時代》又問拜登，美軍是否可能從菲律賓或日本的基地發動攻擊？拜登則說：「我不能說這個。」

上月賴清德總統宣誓就職，解放軍旋即舉行環台軍演，美國國務院兩度表達關切，拜登也在 5 月 25 日重申堅定維護台海和平穩定的立場。

拜登當天在西點軍校畢業典禮致詞時表示：「為了保護我們的國家、我們的盟友、我們的核心利益，我始終願意在必要時使用武力。」