咆哮小猫發圖疑似已大舉買進 GameStop又將大漲？

鉅亨網新聞中心 2024-06-03 17:20

迷因股 GameStop(GME-US) 在本周一 (3 日) 交易前已醖釀上漲，因為有人猜測「咆哮小猫 (Roaring Kitty)」Keith Gill 可能已經大幅買進。

Gill 在 Reddit 上的暱稱是 DeepF，在 YouTube 和 X 上的暱稱是 Roaring Kitty，他在周日晚上再次出現，並發布了一張截圖，顯示他的投資組合可能持有大量 GameStop 普通股和看漲期權。

根據 Reddit r/SuperStonk 論壇上發布的帳戶快照，截至上周五收盤，咆哮小猫持有 500 萬股 GameStop 股票，價值 1.157 億美元。該帳戶還顯示持有 GameStop 12 萬個看漲期權，執行價格為 20 美元，將於 6 月 21 日到期，每份購買價格約為 5.68 美元。

GameStop 股價周五收在 23.14 美元。

這是這個帳戶 3 年來在 Reddit 上的首次貼文。截止目前，這一交割單的真實性尚無法核實。

除了在 Reddit 上有所動作外，周日晚上大約同一時間，咆哮小猫在 X 上發布了一張遊戲「Uno」中的反向卡片的神秘圖片，該圖片很快就獲得了近 30,000 個讚。

周日晚上，GameStop 的股價在 Robinhood 的 24 小時交易所上漲了 19% 以上，該交易所允許某些股票連續交易。當周一凌晨 4 點開始盤前交易時，這支股票可能會大幅上漲。

3 周前，Gill 首次重返社群媒體，引發了 GameStop 令人瞠目結舌的反彈，光是 5 月份，其股價就上漲了一倍多。當時，他只是發布了一張男人坐在椅子上身體前傾的照片，但這足以引發散戶的購買狂潮。