WSJ：艾克曼計劃旗下潘興廣場資本管理公司明年掛牌

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-31 19:50

《華爾街日報》(WSJ) 周五 (31 日) 援引知情人士消息報導，億萬富翁艾克曼 (Bill Ackman) 計劃最快在明年將自己的投資公司潘興廣場資本管理公司 (Pershing Square) 進行首次公開募股 (IPO)。

報導指出，作為公開上市的前兆，艾克曼正在向投資者出售潘興廣場的部分股權，預估該公司的估值約為 105 億美元，該交易料在未來幾天完成。

美股的繁榮和美國經濟韌性讓許多公司恢復上市意願，IPO 市場逐漸復甦。社群媒體公司 Reddit(RDDT-US) 和中國電動車製造商極氪 (Zeekr)(ZK-US) 今年稍早的 IPO 收穫強烈回響。

對於上述報導，潘興廣場沒有立即回應置評請求。

據了解，該公司管理 180 億美元的資產並在歐洲擁有一隻公開上市的基金，其去年的回報率為 26.7%，超過美股的整體漲幅，並從 2022 年的虧損中反彈回來。

今年早些時候，艾克曼在美國推出一個新的投資組合，將模仿他現有的避險基金，但收費更低且獲得資金的速度更快。