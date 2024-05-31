〈房產〉房市熱 房仲：5月房市交易量呈月增年增 台中及台南最強
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-31 10:50
國內景氣燈號轉呈黃紅燈，經濟景氣穩定回溫，加上台股挑戰 2 萬 2000 點大關，讓房市交易熱度再升溫，5 月全台交易量較 4 月成長 9%，與 3 月交易量相當。根據永慶房產集團統計：台北月增 10%，新北、桃園與台南均成長 8%，新竹縣市量增 11%，台中成長 9%，高雄則月增 5%。
住商機構統計全台門市交易，5 月交易量月增加 7.1%，比去年同期增加 29.2%，區域表現上台中、台南與台北呈現兩位數成長。
而中信房屋觀察各區成交量變化，台北市月增 25.2%、年增 47.8%；新北市月增 28.8%、年增 65.0%；桃園市月增 14.9%、年增 20.4%；台中市月增 17.6%、年增 62.2%；台南市月增 30.0%、年增 95.0%；高雄市月增 34.8%、年增 82.4%，5 月全台成交量總計月增 20.6%、年增 41.9%。
中信房屋總經理張世宗指出，去年同期受平均地權條例修法干擾，市場觀望氣氛相對濃厚，而今年在新青安貸款、通膨預期、股市獲利、科技大廠擴張等眾多因素的加持下，買方的購屋信心大大提升，促進全台房市快速升溫，近期無論成屋市場還是預售屋市場，呈現出一片火熱的景象。依照目前的市況來判斷，短期內如果台灣的政經環境沒有發生重大變化，這波買氣將有望持續延續下去，購屋民眾可以多加關注。
張世宗進一步指出，縱觀各區數據，南二都坐擁相當豐沛的建設題材和科技題材，特別是伴隨南台灣半導體 S 廊帶的建置，許多國內外知名的科技大廠都爭先進駐嘉義、台南、高雄等地，帶動著南台灣房市交易量的攀升。此外，南科三期擴建、艾司摩爾設廠高雄等議題近來備受關注，這也為南二都的後市發展增添了不少話題性，區域房市交易量能自然水漲船高。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年以來在通膨預期心理與新青安優惠貸款效應發酵下，房市交易熱絡，不過，4 月因清明連假、銷售旺日減少，讓 4 月房市交易量短暫回檔修正，但 5 月後受惠於台股表現佳、消費者信心增強，以及新青安激勵購屋需求上升，讓 5 月全台房市交易量較 4 月成長近 1 成。
陳金萍近一步指出，觀察 5 月看屋量較 4 月增加 1 成左右， 以成交量與去年 5 月同期相比，全台房市交易量年增 46%，除了新北成長 29% 外，其餘六大都會區均有 3 成以上的增長，其中桃園量增 61% 最多，其次則是新竹縣市年增 52%，高雄也有 51% 的增幅，台中年增 47%，台南成長 43%，台北年增 41%。
陳金萍說明，去年 5 月在外資回流、台股上漲的市場氛圍下，屋主對後市的信心增強，但買方期待房價下跌，考慮期拉長，買賣雙方出現價格認知拉鋸，讓去年 5 月買氣降溫。
反觀今年，在國內經濟數據表現亮眼，台股持續上攻，財富效果加上對未來的通膨預期未消退，自住、長期置產等剛性需求穩健，且購屋態度更為積極，讓 5 月交易量較去年成長大增近五成。
陳金萍說，台經院長張建一及國泰世華銀行首席經濟學家林啟超預估今年台灣經濟成長率有望達 3.5% 以上，樂觀看待台灣今年景氣，加上一般民眾通膨預期強烈，及新青安加速自住族群進場，購屋需求強勁，持續推升房市交易量，上半年房市年增 2 成應無懸念。
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