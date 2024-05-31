〈房產〉房市熱 房仲：5月房市交易量呈月增年增 台中及台南最強

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-31 10:50

國內景氣燈號轉呈黃紅燈，經濟景氣穩定回溫，加上台股挑戰 2 萬 2000 點大關，讓房市交易熱度再升溫，5 月全台交易量較 4 月成長 9%，與 3 月交易量相當。根據永慶房產集團統計：台北月增 10%，新北、桃園與台南均成長 8%，新竹縣市量增 11%，台中成長 9%，高雄則月增 5%。

住商機構統計全台門市交易，5 月交易量月增加 7.1%，比去年同期增加 29.2%，區域表現上台中、台南與台北呈現兩位數成長。

而中信房屋觀察各區成交量變化，台北市月增 25.2%、年增 47.8%；新北市月增 28.8%、年增 65.0%；桃園市月增 14.9%、年增 20.4%；台中市月增 17.6%、年增 62.2%；台南市月增 30.0%、年增 95.0%；高雄市月增 34.8%、年增 82.4%，5 月全台成交量總計月增 20.6%、年增 41.9%。

中信房屋總經理張世宗指出，去年同期受平均地權條例修法干擾，市場觀望氣氛相對濃厚，而今年在新青安貸款、通膨預期、股市獲利、科技大廠擴張等眾多因素的加持下，買方的購屋信心大大提升，促進全台房市快速升溫，近期無論成屋市場還是預售屋市場，呈現出一片火熱的景象。依照目前的市況來判斷，短期內如果台灣的政經環境沒有發生重大變化，這波買氣將有望持續延續下去，購屋民眾可以多加關注。

張世宗進一步指出，縱觀各區數據，南二都坐擁相當豐沛的建設題材和科技題材，特別是伴隨南台灣半導體 S 廊帶的建置，許多國內外知名的科技大廠都爭先進駐嘉義、台南、高雄等地，帶動著南台灣房市交易量的攀升。此外，南科三期擴建、艾司摩爾設廠高雄等議題近來備受關注，這也為南二都的後市發展增添了不少話題性，區域房市交易量能自然水漲船高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年以來在通膨預期心理與新青安優惠貸款效應發酵下，房市交易熱絡，不過，4 月因清明連假、銷售旺日減少，讓 4 月房市交易量短暫回檔修正，但 5 月後受惠於台股表現佳、消費者信心增強，以及新青安激勵購屋需求上升，讓 5 月全台房市交易量較 4 月成長近 1 成。

陳金萍近一步指出，觀察 5 月看屋量較 4 月增加 1 成左右， 以成交量與去年 5 月同期相比，全台房市交易量年增 46%，除了新北成長 29% 外，其餘六大都會區均有 3 成以上的增長，其中桃園量增 61% 最多，其次則是新竹縣市年增 52%，高雄也有 51% 的增幅，台中年增 47%，台南成長 43%，台北年增 41%。

陳金萍說明，去年 5 月在外資回流、台股上漲的市場氛圍下，屋主對後市的信心增強，但買方期待房價下跌，考慮期拉長，買賣雙方出現價格認知拉鋸，讓去年 5 月買氣降溫。

反觀今年，在國內經濟數據表現亮眼，台股持續上攻，財富效果加上對未來的通膨預期未消退，自住、長期置產等剛性需求穩健，且購屋態度更為積極，讓 5 月交易量較去年成長大增近五成。