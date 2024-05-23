〈房產〉3月新青安比舊青安核貸年增3倍 年期、寬限期及利差有誘因

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-23 19:26

受惠新青安政策房貸相當優惠，包括最高可貸 1000 萬元、寬限期最多 5 年與最長 40 年期的房貸期限，加上補貼後利率僅剩下 1.775%，與現在一般房貸利率有將近 0.4% 的利差，吸引首購族購屋時多申請新青安房貸，統計 3 月新青安的撥貸戶數 6440 戶，比起去年同期舊青安多出 3 倍。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安提供首購最多 40 年與最多 5 年寬限期的貸款條件，可以降低首購族的每月負擔，再加上利率補貼利息也比一般房貸便宜，即使央行 3 月下旬升息半碼，政府也補貼吸收，讓新青安房貸與一般房貸的利差拉大，新青安已經是市場面最優惠的房貸方案，開辦至今已經撥貸 4 萬戶，撥款金額超過 3 千億元。

統計顯示，從 2023 年 9 月新青安的撥貸數量就達 4768 戶，撥貸金額約 340 億元，隨後維持一路成長態勢，累計新青安房貸統計數字，到 3 月底累計已經撥貸約 4.28 萬戶，撥貸金額達 3122 億元，新青安的確為市場帶來一些新的買氣與資金動能。