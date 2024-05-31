國產董座：國內房市穩中發展 今年獲利可望創新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-31 18:58

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (31) 日召開股東會，董事長徐蘭英表示，今年國內房市延續去年態勢，穩定中發展，公司預拌混凝土銷售數量力拼持平、同時力求「擇優出貨策略」深化發酵、預期今年集團獲利可望持續創高。

此外，國產重視研發，徐蘭英表示，預拌混凝土看似傳統產業，很多人以為就是水泥和砂石拌一拌，其實不是這樣，混凝土背後的配方有很多學問，在技術發展上，國產建材實業投入 20 多年的研發中心，目前有九大高端混凝土與一直推陳出新的低碳混凝土技術。

同時，因應全球淨零碳排佈局，國產全面啟動綠色產品設計與佈局、以及申獲碳盤查、碳足跡等國際認證，徐蘭英表示，都成為集團現在、未來持續領先業界向前走的最重要競爭武器。

在產品研發領先的基礎上，兼顧未來台灣建築往低碳綠建築、實用高效廠房、美學的發展趨勢，同時對於產品本身的高性能與施工技術要求，徐蘭英也揭櫫國產今年研發進程與新產品開發。

首先，國產聯合技術法人單位，開發多面向混凝土碳封存技術、與持續探詢碳捕捉技術單位進行合作；其次為持續混凝土多元副產物替代原料可行性研究與擴大低碳建材等相關產品開發。

第三，擴大綠建材標章申請與產品碳足跡與標籤查證；第四，持續開發與導入自動化設備，建立自有預拌混凝土 AI 智慧製程技術；第五，高性能、低水化熱等功能性混凝土產品開發；第六，持續擴大國家級 TAF 認證試驗室檢測規模。

展望今年營運，徐蘭英表示，根據經濟部統計處統計，台灣 2022 年預拌混凝土總銷售量為 4993.9 萬立方米、2023 年預拌混凝土總銷售量達 4946.1 萬立方米年減 0.96%，但國產建材實業預拌混凝土 2023 年總銷貨數量約 600 多萬立方米，與近年數字皆呈現持平狀況。

而今年來看，徐蘭英認為，由於國內房市延續去年態勢，穩定中發展，加上中央或地方政府持續推動軌道建設，公共建設預算規模也維持史上高峰，可望引導週邊土地開發利用，未來有望釋出更多土木標案，因此未來營造業景氣以好轉看待。

國產也透過強化科技行控、高端混凝土研發、以及安心建材履歷，繼續落實全台廠區通路與區域聯防策略，建設中的汐止二廠可望在今年啟用，預期集團的營運和獲利可望持續創高。