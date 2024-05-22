〈房產〉資金熱潮湧動 老外豪砸8.1億元一口氣買信義聯勤同層兩戶

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-22 16:38

全台資金湧動也推升豪宅交易熱，最新實價登錄一口氣揭露 3 筆坪價逾 200 萬元的豪宅交易，包括大安區「One Park Taipei 元利信義聯勤」兩戶中高樓同樓層戶別，2 月時，由同一位外籍買家打包買下，總價合計約 8.1 億元、單價 266 萬元。

另外，台北信義計畫區的「皇翔御琚」，1 月成交中高樓層戶，總價 2.98 億元、坪價 206 萬元，由國內自然人取得。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，這次台北「信義聯勤」成交的兩戶，位在總樓高 31 層的北棟，成交單價 266 萬元符合樓層的社區行情，且目前社區的成交單價都在 225 萬元以上，站穩 200 萬俱樂部豪宅一哥寶座，主要是坐落於大安森林公園第一排，區段位置條件極佳，又有不少名人住戶加持之下，因而保持社區高檔價碼。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計台北市近兩年第一季的坪價逾 200 萬元豪宅交易量，去 (2023) 年第一季單價突破 200 萬元的豪宅交易案，僅有 2 筆「潤泰敦峰」交易；而今年同期，已有 8 筆坪價 200 萬元俱樂部成員，爲去年同期的 4 倍之多，顯示高端豪客今年積極進場。

像是具備景觀稀有性的「One Park Taipei 元利信義聯勤」，第一季就湧現 3 筆交易，且年初時南棟的高樓層戶別成交每坪 279.4 萬元，暫居今年以來單價最高的豪宅；而大直水岸的指標豪宅「西華富邦」也有 3 筆；信義計畫區的「皇翔御琚」則有 2 筆，成交單價落在 206-222.4 萬元之間。

豪宅西華富邦今年第一季有三筆交易。(鉅亨網記者張欽發攝)

陳定中分析，2023 年第一季的房地產景氣相對低迷，尤其高總價豪宅受平均地權條例、囤房稅 2.0 等等政策干擾程度較大，導致去年首季台北市的高單價豪宅交易偏向清淡；但今年政策波動已相對緩和，加上 7 月囤房稅 2.0 將實施，部分豪宅業者對餘屋銷售轉趨積極；且台北股市持續在 2 萬點以上的高檔盤旋，高資產族的獲益豐厚，置產意願也相對提升，使今年第一季單價逾 200 萬元的豪宅交易量，較去年同期大幅增加。