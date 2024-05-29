亞昕今年建案完工量上看百億元 1.65元股息6/26除息
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-29 18:53
亞昕 (5213-TW) 今 (29) 日召開股東會，2023 年稅後純益 12.31 億元，每股純益 2.59 元，擬配發現金股利每股 1.65 元，及股票股利 0.6 元，合計派利 2.25 元，同時，亞昕今天股東會後並決議對 1.65 元現金股利在 6 月 26 日除息交易。同時，亞昕 2024 年完工金額入帳金額上看 100 億元。
亞昕 2023 年營收 55.91 億元，毛利率 33.03%，年增 7.13 個百分點，稅後純益 12.31 億元，年增 3.58 倍，每股純益達 2.59 元。
2024 年亞昕有新北三重「淳白」、林口「昕上城」、桃園「一見」、台中北屯「一緒」等指標大案完工入帳，業績可望站上 100 億元。同時，而亞昕新案推出也用力，預計今年 第二季將陸續推出台北市總銷約 50 億元的「亞昕華威」、林口總銷 65 億元「亞昕天匯」，以及苗栗頭份總銷 17 億元「中央大道」等大案。
同時，亞昕購地也不手軟，2024 年 3 月，拿下台中南屯區大進段地號 860 等 7 塊土地，總價逾 13 億元；5 月再簽下新北市新莊區海山頭段三角子小段等 9 筆合建案，投入金額為 8.77 億元。此外尚有 8.49 億元買下台中市北屯區洲際段千坪土地，22.8 億元購入新竹東門段約 700 坪地、35 億元購入林口力行段約 2,000 坪地等。
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