亞昕今年建案完工量上看百億元 1.65元股息6/26除息

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-29 18:53

亞昕 (5213-TW) 今 (29) 日召開股東會，2023 年稅後純益 12.31 億元，每股純益 2.59 元，擬配發現金股利每股 1.65 元，及股票股利 0.6 元，合計派利 2.25 元，同時，亞昕今天股東會後並決議對 1.65 元現金股利在 6 月 26 日除息交易。同時，亞昕 2024 年完工金額入帳金額上看 100 億元。

亞昕 2023 年營收 55.91 億元，毛利率 33.03%，年增 7.13 個百分點，稅後純益 12.31 億元，年增 3.58 倍，每股純益達 2.59 元。

2024 年亞昕有新北三重「淳白」、林口「昕上城」、桃園「一見」、台中北屯「一緒」等指標大案完工入帳，業績可望站上 100 億元。同時，而亞昕新案推出也用力，預計今年 第二季將陸續推出台北市總銷約 50 億元的「亞昕華威」、林口總銷 65 億元「亞昕天匯」，以及苗栗頭份總銷 17 億元「中央大道」等大案。