「一櫃難求」再現 中國一些貨主不出貨了 選擇觀望

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 08:12

「現在一些貨主不出貨了，因為運價太高出不起，都選擇觀望了。」中國青島某貨代公司負責人周四（30 日）表示。

該負責人認為，歐線大櫃 7,000 美元的運價是部分貨主承受的「極限」，未來持續高於這個價位的可能性不大。

據《上海證券報》周五報導，5 月以來，全球貨櫃運輸價格迎來新一輪上漲，各大航運公司屢次漲價，帶動亞歐、美西等主要航線價格不斷攀升，「一櫃難求」再現。

近期業界傳言稱，亞歐航線再度出現 1 萬美元貨櫃出運報價。此前市場只有在 2021 年出現 40 英尺大櫃上萬美元的極端運價，當時是新冠肺炎疫情導致全球供應鏈混亂，貨櫃運價在 1 年內暴漲逾 10 倍。

目前亞歐航線實際運價與 1 萬美元仍有一定距離，但 5 月以來漲價趨勢已十分明顯。貨代公司提供的數據顯示，6 月上旬從上海港運至安特衛普或漢堡港的 40 英尺大櫃報價介於 7,000 美元至 7,200 美元，較 5 月初運價漲逾 70%。

上海航運交易所公布的運價指數顯示，反映實際運費的上海出口集裝箱結算運價指數（SCFIS）歐洲航線 5 月 27 日報 3,368.61 點，較 4 月底勁漲 55%；反映未來 1 至 2 周訂艙價格的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）5 月 24 日報 2,703.43 點，較 4 月底大漲 39%。

與今年 1 月地緣衝突導致運價上漲相比，5 月以來這輪運價大漲的觸發因素更複雜。除了歐線價格飆升外，美西航線和中南美航線運價也漲價。

港信期貨航運研究員巨偉豪向記者表示，當前全球貨櫃運輸市場運價飆升，主要受兩方面影響。

一是地緣政治因素使得紅海區域復航遙遙無期。航運公司繞行好望角導致船期混亂，亞歐航線出現較大運力缺口。航運巨頭馬士基表示，今年第 2 季歐線出現大約 20% 運力缺口。

二是歐美補庫周期提前，貨物運輸需求逐漸恢復。歐元區 5 月採購經理人指數（PMI）初值超預期上漲，體現出目前歐洲製造業和服務業需求出現較強恢復動力。中國是歐洲的主要進口國，運力需求量較大，導致嚴重缺櫃缺艙位的情況。相似情形也在北美和中南美洲上演。