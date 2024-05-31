持續加大投資力道！中國今年前四月IC產能年增37.2%

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 12:49

中國近年各地紛紛加大對半導體生產設施的投資力道，如雨後春筍般湧現的半導體生產設施使中國積體電路 (IC) 生產能力不斷擴大，根據中國工信部周三 (29 日) 公佈的數據，今年前 4 月積體電路產量 1354 億顆，年增率 37.2%

數據顯示，今年前 4 月中國電子資訊製造業生產穩步成長，出口恢復向好，效益持續改善，投資保持較快成長，產業整體成長趨勢明顯。

另據中國國家統計局此前數據，中國今年第一季積體電路產量幾乎是 2019 年同期的三倍，進一步證明中國積體電路生產實力正在不斷增強。

光在今年 3 月，中國積體電路產量年增 28.4% 至 362 億顆，創下歷史新高。這一驚人成長表現的背後，電動車等下游產的強勁需求功不可沒。

中國電動車產量在今年第一季成長 29.2% 至 208 萬輛，不僅推動汽車產業的轉型升級，同時也帶動相關產業鏈發展，包括電池、電機等配套設施的需求也在不斷成長。

此外，中國智慧手機產量也呈成長態勢，今年首季成長 16.7%，隨著 5G 普及，智慧手機需求量也在逐年攀升。

根據中國海關數據，今年前 4 月中國出口筆電 4401 萬台，年增率 9.6%，出口手機年增 4.6% 至 2.41 億支。

生產方面，今年前 4 月規模以上電子資訊製造業增加值年增 13.6%，增幅分別較工業、高技術製造業高出 7.3 個和 5.2 個百分點，規模以上電子資訊製造業增加值上月年增率亦達 15.6%。今年前 4 月手機產量 4.96 億支，年增率 12.6%，其中智慧手機產量年增 14.1% 至 3.67 億支，積體電路產量 1354 億顆，年增率 37.2%。

出口也持續正向表現，規模以上電子資訊製造業今年前 4 月出口交貨產值年增率 0.2%，規模以上電子資訊製造業上月出口交貨值年增率則為 8.4%。