烏克蘭擅用「愛國者」襲擊俄羅斯本土 德美震怒 要求下不為例

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 16:20

德國《圖片報》（BILD）周二（28 日）披露，烏克蘭軍方至少有一次在德國事先不知情的情況下，使用德國援助的美製「愛國者」防空導彈系統襲擊俄羅斯境內目標，結果德國和美國震怒，要求烏軍下不為例，否則停止向烏方提供防空飛彈。

據《圖片報》報導，知情人士透露，烏軍至少有一次使用來自德國「愛國者」防空系統主動反擊，結果烏軍接到柏林和華盛頓的電話，揚言如果烏軍再發生類似事件，就不再提供防空飛彈。

一名烏克蘭官員說：「這好比是一場拳擊比賽，其中一方被綁住了一隻手。」

不過，在俄軍持續進攻 27 個月後，西方國家開始改變態度，瑞典等國家元首近日表示，允許烏軍動用這些武器，攻擊俄羅斯境內目標，但美國和德國政府依然反對這種做法。

據《俄新社》報導，俄國總統普丁周二表示，一些北約（NATO）國家，特別是一些「國土小且人口稠密的歐洲國家，在談論襲擊俄國國土縱深前，應當明白他們在玩什麼」。

普丁說，如果烏軍切實發動這類襲擊，提供相關武器的西方國家應承擔責任。

俄國《軍事觀察網》指出，普丁的表態是對西方國家不斷升級對俄挑釁行為的嚴厲警告。面對烏軍的不利局面，部分西方國家逐漸喪失理智，試圖製造更大風險。