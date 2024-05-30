〈新光金法說〉Q1資本利得150億元入袋 避險後投報率3.91%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-30 18:20

新光金 (2888-TW) 今 (30) 日舉行法人說明會，首季成功轉虧為盈，子公司新光人壽第一季實現資本利得約 150 億元，避險後的投資報酬率達到 3.91%，儘管金融商品未實現仍為負數，但主要來自債券，股票部位未實現利益有超過 200 億元。

觀察新壽資產配置，截至第一季底，總投資金額將近 3.5 兆元，觀察各項資產的年投資報酬率，不動產為 2.6%，擔保放款為 2.48%，保單借款為 5.27%，國外股票及國外固定收益合計為 3.04%，國內固定收益及國內股票合計為 7.51%，現金為 1.67%，整體而言，第一季有提高國內股票的配置，其餘沒有太大的變動。

關於海外固定收益，仍以投資級的公司債為主，並以北美洲、歐洲為主要的投資區域，合計在海外固定收益部位提高至 65.4%。

外匯價格變動準備金方面，截至第一季底，金額達到 207 億元，較去年同期有大幅增加 75 億元，在避險成本部分，主要受惠於避險操作得宜及台幣貶值，在增提 75 億元的外匯價格準備金之後，新壽避險成本僅有 1.19%，新光金副總暨發言人林宜靜表示，投資團隊仍會努力以不超過 1.5% 的避險成本，為未來中長期的目標。

有關金融商品未實現部位，新壽總精算師林漢維說明，截至第一季底仍是損失 59 億元，但已經比去年同期回升 246 億元，也較去年底回升 129 億元，其中，損失的部分主要來自債券部位，而股票部位其實都是有未實現利益，有超過 200 億元。

新壽去年入帳約 140 億元股利收入，對於今年展望，新壽主管表示，有可能會比去年來得少，因為從整體獲利狀況來看，其實去年是比前年下降，不過，今年股票的操作還是以 Total Return 為目標，原則上，會把股利和資本利得放在一起看。

新光金 2024 年第一季合併稅後純益 31.1 億元；合併綜合淨利 153.4 億元。總資產逾 5.1 兆元；合併股東權益較 2023 年底提升 6.2% 至 2614.2 億元，每股淨值為 16.53 元。

子公司方面，新壽首季合併股東權益較 2023 年底提升 12.9% 至 1789.8 億元，淨值資產比率提高至 4.94%，受惠於投資操作得宜，股票資本利得提升，且避險成本下降，2024 年第一季轉虧為盈，合併稅後純益 4.7 億元。

新光銀行受惠於淨手續費收入及淨利息收入成長，第一季淨收益達 51.7 億元，較去年同期成長 10.4%；合併稅後純益 16.8 億元，較去年同期成長 12.7%。財富管理收入較去年同期成長 35.1% 至 9.2 億元，銷售動能來自基金及保險商品，其手續費收入分別較去年同期提升 108.9% 及 89.3%。