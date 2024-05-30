職類月薪排行：第一賺是機師31.5萬、第二精算師 第三才是醫師

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-30 14:49

勞動部今 (30) 日上午公布「職類別薪資調查」結果，按月薪及年薪排名前 10 之細職類排行和去年一樣，月薪以航空駕駛員最高 31.5 萬元，精算師 20.5 萬元、醫師 17.1 萬元排行前三名。

勞動部統計處公布調查統計結果，112 年 7 月底工業及服務業全時受僱員工人數 802.7 萬人，其中工業部門全時受僱員工人數為 339.1 萬人，以製造業 283.6 萬人占 83.6% 最多，服務業部門全時受僱員工人數則為 463.6 萬人。

若以各細職類月薪觀察，以航空駕駛員薪資最高，月薪為 31.5 萬元，其次為精算師 20.5 萬元、醫師 17.1 萬元，另外，包含船舶監管人員（含引水人員）、職業運動員月薪也都超過 10 萬元。

若以年薪來看，機師也以年薪 352.9 萬排名首位，其次為精算師 339 萬元、醫師 234 萬元、船舶監管人員（含引水人員）194.9 萬元、電信工程師 167.3 萬元、律師 166.3 萬元，年薪都超過 150 萬元。

以 112 年 7 月工業及服務業全時受僱員工月薪來觀察，主管及監督人員為月薪 7.7 萬元最高，專業人員 6.4 萬元次之，基層技術工及勞力工 3.2 萬元最低；111 年全年年薪也以主管及監督人員 125.2 萬元最高，專業人員 101.3 萬元次之，基層技術工及勞力工 41.1 萬元最低。

各職類薪資高低分布與技術層次相關，若以各大職類在各行業的薪資狀況來觀察，專業人員以醫療保健及社會工作服務業（月、年薪各為 7.3 萬元、103.3 萬元）、金融及保險業（7.2 萬元、133.6 萬元）、運輸及倉儲業（6.6 萬元、125 萬元）較高。

技術員及助理專業人員以運輸及倉儲業（8.9 萬元、119.7 萬元）、金融及保險業（6.2 萬元、107.9 萬元）較高；服務及銷售工作人員也以運輸及倉儲業（6.4 萬元、70.8 萬元）、金融及保險業（4.9 萬元、102.3 萬元）較高，其餘各大職類多以金融及保險業、運輸及倉儲業、出版影音及資通訊業較高。