〈財委會質詢〉新壽擬籌資275億元提升RBC 保險局：1個月內評估可行性

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-30 12:04

金管會主委彭金隆今 (30) 日前往立法院財委會業務報告，並備質詢，民眾黨立委李坤城關切三商美邦人壽及新光人壽財業務改善議題，保險局長施瓊華透露，上周都已經收到計畫書，其中，新壽預計再籌資 275 億元，但 RBC 是否能回到法定標準，還需要再與業者討論，評估可行性，預計 1 個月內完成討論、確定方向。

施瓊華說明，5 月 24 日已經收到新光人壽的財業務改善計畫書，三商壽則於 5 月 16 日送達。不過，因為才剛收到兩家公司的改善計畫書，需要進一步細部評估可行性，還有很多細節需要溝通討論。

三商壽於 5 月 28 日舉行法人說明會，公布提升 RBC 強化計畫，一、辦理 3 億股現金增資；二、私募普通股或特別股 40 億股；三、私募國內可轉換公司債 30 億元；四、發行 10 年期累積次順位普通公司債 50 億元。

施瓊華表示，三商壽於報告中皆有提出上述籌資管道，至於是否金額足夠協助提升資本適足等級，施瓊華回應，還要評估發次債 50 億元的可行性及細節。

新光人壽方面，根據日前的董事會決議，關於財業務改善計畫，預計透過銀行、證券子公司盈餘上繳轉增資新壽 70 億元，新壽首波發次債籌資 55 億元，此外，新光金規劃辦理普通股現金增資 125 億元，預計第三季完成。合計籌資 250 億元。

不過，施瓊華進一步透露，目前仍在評估是否能達到 RBC 法定標準，還要去看新壽提出的假設情境，除了上述籌資計畫外，新壽預計會再發債 25 億元，時程落在下半年。

至於保險局何時能完成評估？施瓊華說，內部討論完還要再與新光人壽溝通，可能需要請業者進一步補充資料，預計一個月內可以確認方向，再評估是否可行。