不評論新光金個案 彭金隆：金金併打世界盃是「可想像的目標」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-30 10:49

根據週刊報導，傳出新光金大股東吳東進找上國泰金、富邦金、中信金，提出與新光金合併的建議，希望能盡快解決新壽增資難題，但遭到國泰、富邦婉拒，僅中信抱持不排斥的態度，為金融圈投下震撼彈。對此，中信金 29 日已發布重訊表示「有關外界傳聞，本公司不予評論」；新光金亦公告，「媒體報載相關內容，本公司毫無所悉，故無法評論」。

國民黨立委林德福關注近來金控併購傳言四起，金管會的立場如何？彭金隆表示，市場上有關合併案子都是傳言，金管會身為金融機構的主管機關，一定會密切關注所有的動向，對於傳聞案例，金管會無法評論。

至於金控合併後對整體金融業的影響，彭金隆指出，金控整併牽涉到市場競爭及市場安定，因此，除了金管會外，公平會也須審酌評估市場結合行為，層面相當複雜。

彭金隆進一步說明，依據金控法第 18 條，當初設計時就有考慮到任何一家金融機構或相關事業，設有入場、退場的規定，金管會會尊重市場機制，但因為金控規模都較大，還有牽涉到公平會職權，因此，在尚未收到任何正式文件之前，站在主管機關的角度，不便評論。

民進黨立委郭國文亦問及對於金金併的看法，彭金隆回應，之前已經有成功的案例，是否鼓勵要看個案狀況。