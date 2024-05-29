「新新併」殺出程咬金？中信金、新光金最新回應來了

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-29 15:42

根據週刊報導，傳吳東進找上國泰金、富邦金、中信金，提出與新光金合併的建議，希望能盡快解決新壽增資難題，但遭到國泰、富邦婉拒，只有中信抱持不排斥的態度，為金融圈投下震撼彈。

不過，中信金今天下午發布重訊，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告。中信金對於外界傳聞不予評論。

新光金下午亦發布重訊表示，對於媒體報載相關內容，本公司毫無所悉，故無法評論。

新光金 4 月 26 日董事會通過，將續行研究與台新金合併可行性，希望能獲管理綜效、營運綜效及財務綜效等合併效益。據了解，是由新光金董事吳東明及洪士琪提案，希望續行討論 2022 年提出的合併研究小組，並將台新金列為優先合併對象，當年是以台新金 0.584 股換新光金 1 股，但該案未能走到最後。