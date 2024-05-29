「新新併」殺出程咬金？中信金、新光金最新回應來了
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-29 15:42
新光金 (2888-TW) 研議重啟與台新金 (2887-TW) 的合併可行性評估，但「新新併」似乎有變數，市場傳出，新光金創辦人吳東進找上國泰金、富邦金、中信金，提出合併的建議，僅中信表達興趣，對此，中信金 (2891-TW) 今 (29) 日發布重訊表示「有關外界傳聞，本公司不予評論」；新光金亦公告，「媒體報載相關內容，本公司毫無所悉，故無法評論」。
根據週刊報導，傳吳東進找上國泰金、富邦金、中信金，提出與新光金合併的建議，希望能盡快解決新壽增資難題，但遭到國泰、富邦婉拒，只有中信抱持不排斥的態度，為金融圈投下震撼彈。
不過，中信金今天下午發布重訊，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告。中信金對於外界傳聞不予評論。
新光金下午亦發布重訊表示，對於媒體報載相關內容，本公司毫無所悉，故無法評論。
新光金 4 月 26 日董事會通過，將續行研究與台新金合併可行性，希望能獲管理綜效、營運綜效及財務綜效等合併效益。據了解，是由新光金董事吳東明及洪士琪提案，希望續行討論 2022 年提出的合併研究小組，並將台新金列為優先合併對象，當年是以台新金 0.584 股換新光金 1 股，但該案未能走到最後。
新光人壽資本適足等級仍無法達到保險法規定，金管會日前公布針對新壽及新光金控的處分案，主要有二大理由，包括提出改善計畫不完備及未依照計畫積極落實，新壽董事長魏寶生減薪 30% 一年，並採取次一資本等級之監理措施，新光金方面，董事長陳淮舟減薪 50% 一年，並核處予以糾正，2 個月內提報改善計畫。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇