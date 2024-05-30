〈華航股東會〉董座：去年表現可圈可點 樂觀看待今年 客運班次年增25％

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-30 12:50

中華航空（ 2610-TW）今（30）日上午於桃園諾富特飯店舉行股東常會，會中通過 112 年度營業報告書及財務報表，決議每股配發現金股利 0.69 元。董事長謝世謙表示，去年客貨運再創佳績，整體客運復甦至疫情前的 7 成，但收益恢復水準，華航表現「可圈可點」，今年整體客運班次較去年同期增加 25％，看好今年市場，持續永續經營，收益管理絕不放鬆。

謝世謙表示，為因應疫後市場需求，除逐步恢復航班並開闢全新航點，今年整體客運班次較去年同期增 25 %，全面搶攻旅運復甦商機。他同時對下半年的貨運市場持樂觀態度，充分利用貨機及腹艙載貨，以提升航班效益，並將持續動態調整客、貨運營運配置，掌握利基市場，實踐永續發展目標。

謝世謙表示，2023 年客貨運再創佳績，客運運能恢復到疫情前 7 成，但收益更超過疫情前水準，華航表現「可圈可點」。但疫情後的供應鏈斷鏈，製造商飛機交機持續遞延，客機本來今年有 7 架 A321 要交機，有 2 架確定會延到明年；波音 787 機隊預估 2028 年前將達 24 架，但製造商恢復正常要到 2027 年，交機遞延很難避免，原本到期應還的租機，會洽商再延租 1 至 2 年，讓整體運能能供應無裕，以因應疫後復甦的旅客潮。

謝世謙說，整個客運復甦、貨運穩定發展，全球電商蓬勃發展，基於客貨運穩定，建立好的基礎，華航會永續經營，永續燃油價錢是一般燃油 3-4 倍，但因應 RE100 的倡議，2040 年達到 100% 永續燃油的目標不變，雖然成本會增加，華航會持續開源、收益管理不會放鬆，今年整個市場還是看好，往後整個經營團隊會對股東負責，朝永續經營發展。

112 年度華航個體營業收入新台幣 1,616.75 億元，較前一年增加 14.61 %，約 206.05 億元，全年稅後淨利 68.19 億元，每股稅後盈餘 （EPS）1.13 元。全球旅運需求在 112 年大幅增加，全年合併營收創下歷史新高。儘管部分受地緣政治、油價及交機延遲等因素影響，營運表現仍然亮眼。

華航積極布局航網，北美航線規模已較疫前成長一成，歐洲、澳洲及東南亞航線恢復至疫前水準，今年第一季，客運總收入高於疫前 16 %。疫後開闢宿霧、清邁、峴港、布拉格及熊本等航點，並陸續復飛增班；7 月 14 日將以 A350 客機直飛西雅圖航線，優先爭取高收益直飛客源，同時看好中轉商機，充分利用五六航權，持續優化各航線產品，拓展營運版圖。

今年，華航已率先引進 A350-900 租機，布局越洋航網。目前，新世代窄體客機 A321neo 派飛 12 架，為東北亞、東南亞及兩岸等航線擴充運能，全機隊 25 架預計 2026 年交付完畢。