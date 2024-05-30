安謀推出新晶片設計與軟體 應用AI與智慧型手機

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-30 00:30

安謀 (Arm Holdings)(ARM-US) 周三 (29 日) 公布公布新的晶片藍圖和軟體工具，以幫助智慧型手機處理人工智慧 (AI) 任務，並改變了交付這些藍圖的方式，以幫助加快採用速度。

安謀的技術推動智慧型手機的興起，並越來越多地出現在個人電腦 (PC) 和資料中心，晶片設計師都被其節能技術所吸引。

安謀周三推出新的中央處理器 (CPU) 設計，據稱更適合 AI 運作和新的圖形處理器(GPU)，而且還將提供軟體工具，使開發人員更容易在安謀晶片上運行聊天機器人和其他 AI 程式碼。

但更大的變化在於這些產品的銷售方式。安謀過去主要以規格或抽象設計的形式提供技術，然後晶片公司需要將其轉化為晶片的物理藍圖——在決定如何安排數十億晶體管 (構成晶片的微小開關) 時，這又是一項不小的任務。

安謀資深副總裁兼客戶業務總經理 Chris Bergey 表示，公司並沒有試圖與客戶競爭，相反是想幫助它們更快地進入市場，同時專注於 PC 和手機晶片中其他越來越重要的部分，例如提供最佳 AI 性能的神經處理單元 (NPU)。

晶片的這一部分變得如此重要，以至於微軟 (MSFT-US) 表示，沒有它，其最新的 AI 功能將無法運作。安謀目前還沒有替手機和 PC 提供 NPU 技術，但該公司的目標是提供更多新的設計，晶片公司可以將其 NPU 連接到這些設計上。