隨輝達股價飆升 避險基金對「美股七雄」曝險創紀錄新高
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-29 21:26
根據華爾街大行高盛旗下機構經紀公司數據，人工智慧 (AI) 晶片巨擘輝達上周公布超預期的財報後，避險基金對美國科技巨擘的曝險創下歷史新高。
報告顯示，所謂「美股七雄」(Magnificent Seven)─輝達 (NVDA-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta Platforms(META-US)、Alphabet(GOOGL-US)、特斯拉 (TSLA-US)、微軟 (MSFT-US)─目前約占避險基金對美國單一股票淨曝險總額的 20.7%。
自從輝達上季財報再次給投資人留下深刻印像以來，追蹤科技巨擘的指數飆升，助長圍繞 AI 的狂熱。自上周三稍晚公布業績以來，光是輝達一家公司的市值就增加約 4,700 億美元，至 2.81 兆美元，距離全球市值最高公司蘋果 (2.91 兆美元) 僅差 1,000 億美元。
根據輝達財報，該公司第一季總營收和資料中心營收雙雙創新高，超預期上調第二季營收預測，宣布股票 1 拆 10 並大幅提高股利分紅。不過期間其他科技巨擘股價表現平平。
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