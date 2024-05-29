隨輝達股價飆升 避險基金對「美股七雄」曝險創紀錄新高

自從輝達上季財報再次給投資人留下深刻印像以來，追蹤科技巨擘的指數飆升，助長圍繞 AI 的狂熱。自上周三稍晚公布業績以來，光是輝達一家公司的市值就增加約 4,700 億美元，至 2.81 兆美元，距離全球市值最高公司蘋果 (2.91 兆美元) 僅差 1,000 億美元。