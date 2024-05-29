〈美股早盤〉市場對Fed降息擔憂推高美債殖利率 主要指數開低
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-29 21:44
美股主要指數周三 (29 日) 開低，投資人轉向避險，因為對美國聯準會 (Fed) 降息時機與規模擔憂推高美債殖利率並讓大型股承壓。
截稿前，道瓊工業指數跌近 380 點或近 1%，那斯達克綜合指數跌逾 130 點或近 0.8%，標普 500 指數跌近 0.8%，費城半導體指數跌近 1.8%。
美股開盤前主要指數期貨走低、美國公債殖利率和美元指數小幅走高，原因是高利率可能要維持更長一段時間的擔憂讓股市承壓。
美國強勁的經濟數據與聯準會 (Fed) 官員強硬的言論正在壓制降息希望，目前投資人的焦點都在本周五 (31 日) 的 4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數上。昨日美國公債拍賣需求不慍不火，幫助推高殖利率，周三晚些時候的 7 年期公債拍賣也將成交易員的焦點。
瑞士寶盛銀行 (Bank Julius Baer) 股票策略師 Leonardo Pellandini 表示：「長期債券殖利率走高的風險正在侵蝕股票估值，短期壓力似乎是必然的。然而隨著通膨預期放緩和即將到來的降息，我們認為市場可以繼續攀升。」
目前市場預估，4 月 PCE 年增率為 2.7%，與 3 月份持平。紐約梅隆銀行 (Bank of New York Mellon) 資深策略師 Geoffrey Yu 表示：「一個潛在的問題是，通膨出現重大意外下行，可能會讓人們認為美國經濟不可能像此前預期的那樣強勁——也就是說『壞消息就是壞消息』。」
個股方面，康菲石油公司 (ConocoPhillips)(COP-US) 同意以全股票交易方式收購馬拉松石油公司 (Marathon Oil Corp.)(MRO-US) 後，該公司盤前股價跌 2.5%。
高盛集團 (Goldman Sachs Group Inc.) 旗下機構經紀公司的數據顯示，自輝達 (NVDA-US) 上周公布超出預期的財報以來，避險基金對所謂的「美股七雄」(Magnificent Seven)公司的曝險達到歷史新高。這些公司目前約占避險基金對美國單一股票淨曝險總額的 20.7%。
大宗商品方面，布蘭特原油價格上漲 0.7%，至每桶 84.80 美元、西德州中質原油攀升至每桶 80 美元以上。在本周末石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 會議召開之前，紅海再次發生攻擊事件，加劇中東地緣政治緊張局勢。
分析師 Sam Crittenden 在研究報告中稱，由於供應緊張和庫存有限，銅價可能在整個 2024 年保持高位。該行將 2024 年的銅價預期從每磅 4.25 美元上調至 4.39 美元，維持其對 2025 年銅價的預測，即每磅 4.50 美元，預計 2025 年市場將大致處於平衡狀態。
截至台北時間周三（29 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 403.47 點或 1.04%，暫報 38,449.39 點
- 那斯達克綜合指數下跌 126.71 點或 0.74%，暫報 16,893.18 點
- 標普 500 指數下跌 42.15 點或 0.79%，暫報 5,263.89 點
- 費半下跌 97.29 點或 1.83%，暫報 5,220.58 點
- 台積電 ADR 下跌 3.16% 至每股 154.37 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.582%
- 紐約輕原油上漲 0.43% 至每桶 80.17 美元
- 布蘭特原油上漲 0.34% 至每桶 84.51 美元
- 黃金下跌 0.51% 至每盎司 2,344.50 美元
- 美元指數升至 104.73
焦點個股：
Merck(MRK-US) 早盤股價上漲 0.10%，至每股 126.22 美元
美國製藥大廠 Merck(默沙東 / 默克) 周三同意以高達 30 億美元的價格收購民間生物技術公司 EyeBio，這是 Merck 為促進未來營運成長而進行一連串交易中的最新一筆。這筆交易將於今年第三季完成。
美國航空 (AAL-US) 早盤股價下跌 13.58%，至每股 11.62 美元
美國航空 (American Airlines) 周三 盤前股價大跌逾 8%，此前該公司下調本季獲利預期，稱儘管夏季旅遊需求料創紀錄，但定價權仍在減弱。該公司昨日修正第二季 (本季) 財測目標，預估經調整後每股獲利落在 1 至 1.15 美元區間，低於此前預期的 1.15 至 1.45 美元。
超微 (AMD-US) 早盤股價下跌 3.75%，至每股 165.17 美元
韓媒從超微半導體 (AMD) 執行長蘇姿丰最新談話推斷，該公司可望成為三星電子的 3 奈米 GAA 製程客戶。南韓《經濟日報》報導，超微執行長蘇姿丰出席了在比利時舉行的 imec ITF World 2024 會議，並在論壇上公布了採用 3 奈米 Gate-All-Around(GAA) 技術量產下一代晶片的計畫。
在會議上，她稱讚 3 奈米 GAA 電晶體是提高效率和性能的催化劑，加上封裝和互連的改進，使 AMD 產品更具成本效益和能源效率。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
摩根士丹利相信華爾街投資人將在 2024 年下半年看到積極的市場前景，因為其經濟學家預測未來幾個月經濟成長穩定、通膨放緩且貨幣政策寬鬆。該行指出，在 2024 年後，更多的市場不確定性會悄悄進入市場，即將舉行的選舉和地緣政治緊張局勢加劇可能會影響更廣泛市場的多種結果。
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