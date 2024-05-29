〈美股早盤〉市場對Fed降息擔憂推高美債殖利率 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-29 21:44

美股主要指數周三 (29 日) 開低，投資人轉向避險，因為對美國聯準會 (Fed) 降息時機與規模擔憂推高美債殖利率並讓大型股承壓。

截稿前，道瓊工業指數跌近 380 點或近 1%，那斯達克綜合指數跌逾 130 點或近 0.8%，標普 500 指數跌近 0.8%，費城半導體指數跌近 1.8%。

美國強勁的經濟數據與聯準會 (Fed) 官員強硬的言論正在壓制降息希望，目前投資人的焦點都在本周五 (31 日) 的 4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數上。昨日美國公債拍賣需求不慍不火，幫助推高殖利率，周三晚些時候的 7 年期公債拍賣也將成交易員的焦點。

瑞士寶盛銀行 (Bank Julius Baer) 股票策略師 Leonardo Pellandini 表示：「長期債券殖利率走高的風險正在侵蝕股票估值，短期壓力似乎是必然的。然而隨著通膨預期放緩和即將到來的降息，我們認為市場可以繼續攀升。」

目前市場預估，4 月 PCE 年增率為 2.7%，與 3 月份持平。紐約梅隆銀行 (Bank of New York Mellon) 資深策略師 Geoffrey Yu 表示：「一個潛在的問題是，通膨出現重大意外下行，可能會讓人們認為美國經濟不可能像此前預期的那樣強勁——也就是說『壞消息就是壞消息』。」

高盛集團 (Goldman Sachs Group Inc.) 旗下機構經紀公司的數據顯示，自輝達 (NVDA-US) 上周公布超出預期的財報以來，避險基金對所謂的「美股七雄」(Magnificent Seven)公司的曝險達到歷史新高。這些公司目前約占避險基金對美國單一股票淨曝險總額的 20.7%。

大宗商品方面，布蘭特原油價格上漲 0.7%，至每桶 84.80 美元、西德州中質原油攀升至每桶 80 美元以上。在本周末石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 會議召開之前，紅海再次發生攻擊事件，加劇中東地緣政治緊張局勢。

分析師 Sam Crittenden 在研究報告中稱，由於供應緊張和庫存有限，銅價可能在整個 2024 年保持高位。該行將 2024 年的銅價預期從每磅 4.25 美元上調至 4.39 美元，維持其對 2025 年銅價的預測，即每磅 4.50 美元，預計 2025 年市場將大致處於平衡狀態。

截至台北時間周三（29 日）21 時許：

焦點個股：

Merck(MRK-US) 早盤股價上漲 0.10%，至每股 126.22 美元

美國製藥大廠 Merck(默沙東 / 默克) 周三同意以高達 30 億美元的價格收購民間生物技術公司 EyeBio，這是 Merck 為促進未來營運成長而進行一連串交易中的最新一筆。這筆交易將於今年第三季完成。

美國航空 (AAL-US) 早盤股價下跌 13.58%，至每股 11.62 美元

美國航空 (American Airlines) 周三 盤前股價大跌逾 8%，此前該公司下調本季獲利預期，稱儘管夏季旅遊需求料創紀錄，但定價權仍在減弱。該公司昨日修正第二季 (本季) 財測目標，預估經調整後每股獲利落在 1 至 1.15 美元區間，低於此前預期的 1.15 至 1.45 美元。

超微 (AMD-US) 早盤股價下跌 3.75%，至每股 165.17 美元

韓媒從超微半導體 (AMD) 執行長蘇姿丰最新談話推斷，該公司可望成為三星電子的 3 奈米 GAA 製程客戶。南韓《經濟日報》報導，超微執行長蘇姿丰出席了在比利時舉行的 imec ITF World 2024 會議，並在論壇上公布了採用 3 奈米 Gate-All-Around(GAA) 技術量產下一代晶片的計畫。

在會議上，她稱讚 3 奈米 GAA 電晶體是提高效率和性能的催化劑，加上封裝和互連的改進，使 AMD 產品更具成本效益和能源效率。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：