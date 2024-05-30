日本小林製藥紅麴案已釀5死 280餘人住院 官方確認傷腎

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 08:08

日本厚生勞動大臣周二（28 日）表示，已經確認從小林製藥公司紅麴保健品中檢測到的軟毛青黴酸，會給腎臟帶來不良影響。據小林製藥統計，服用涉事保健品的消費者累計 5 人死亡，截至周一已有 281 人住院。

小林製藥紅麴保健品事件爆發至今已經超過兩個月，據日本媒體周二報導，厚生勞動大臣表示，已經確認小林製藥紅麴保健品中的軟毛青黴酸，會給腎臟帶來不良影響。此前小林製藥的說法是，無法確認軟毛青黴酸對腎臟的影響。

經過現場調查，小林製藥位於大阪等地的兩處工廠中，均確認到了青黴菌，而軟毛青黴酸是由青黴菌產生。

據日本腎臟學會調查，服用了小林製藥紅麴保健品的消費者中，很多人腎小管受損，出現了范康尼氏症候群。而本次厚生勞動省公布的內容顯示，透過在老鼠身上的動物實驗，確認軟毛青黴酸會導致腎小管壞死。

此外，本次厚生勞動省發布的消息顯示，除了軟毛青黴酸，還確認到兩種其他化合物的存在。厚生勞動省推測，這些化合物也是因混入青黴菌而產生，正在調查具體情況。