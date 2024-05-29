〈房產〉小宅崛起原因之一 全台每戶人口數以2.52人創新低以台中減最多

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-29 11:34

依內政部統計，全台每戶人口數量仍持續減少當中，今年 4 月底平均每戶僅剩下 2.52 人，寫下歷史新低，主要都會區中又以台北市平均一戶 2.35 人最少，最多的則是台中市的平均一戶 2.67 人，不過若比較過去 4 年多以來的變化，變化最多的也是台中市，平均每戶減少 0.14 人居六都之冠。

內政部戶量統計顯示，1991 年平均每戶人口 3.94 人，2009 年跌破每戶平均 3 人，每年維持穩定減少表現，今年寫下新低的平均每戶 2.52 人，主要都會區以北市的平均戶量最少，平均僅約 2.35 人，北市也是小宅最早開始興盛的區域，其次則是高雄市的 2.37 人，人口結構較年輕的台中市平均一戶 2.67 人，桃園市則是平均一戶 2.55 人。

若比較近年戶量變化，變化減少最多的是台中市由 2020 年的 2.81 人減少至 2.67 人，可能與住宅型態逐漸由大家庭透天轉為集合式住宅有關，另一方面新房子蓋好後，除了搬遷出去住也會分戶設籍，才能享有一些自用住宅的優惠，也會導致平均戶量減少，桃園市則是由 2.68 人減少至 2.55 人。