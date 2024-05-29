皇普建設品牌大進化 要用「BIM+PES」強化購屋族信心

鉅亨網新聞中心 2024-05-29 09:00

上市建商皇普建設 (2528-TW) 即將迎來 40 週年，承襲品牌本就雄厚的建築專業與實力積累，持續啟動品牌進化，並積極導入全新制度，要為明天的建築指路！目前，皇普建設旗下建案已全面導入 BIM (建築資訊模型)與 PES (專業工程監督)，業界首創雙重建築標準，不但是品牌蛻變的關鍵，也要推動產業正向改變。

科技即將引領新時代，改變生活方方面面，建築業也在此浪潮下迎來新一波的建築革命，其中，BIM (建築資訊模型) 扮演關鍵角色，這套系統被業界視為當代科學建築，透過 3D 圖面整合各方訊息，規劃、設計、施工等工程與管理，擬真視覺化與工程邏輯性的特點，在工程啟動前即可預判問題並解決問題，甚至是優化設計方案，大大減少施工浪費，就像是先在電腦上蓋房子，確認可行性才進入實體施工，發揮科技優勢，打造當代科學建築。

皇普建設大手筆引進 BIM (建築資訊模型) 系統。BIM 示意圖，皇普建設提供

為了讓旗下建案更精準化與高標準，皇普建設大手筆引進 BIM (建築資訊模型) 系統與 PES (專業工程監督)，雙管齊下只為帶給消費者最高標準，不僅投入大量經費，前期建置內部也需要大量溝通與適應，也因此，皇普建設蓋一棟房子的時間，同業可能可以完成三棟，以「找自己麻煩」的標準與態度在蓋房子，只為呈現出精品級的建築作品，不負消費者所託。

聘請第三方公正單位，比照公共建設標的公信力把關，PES (專業工程監督)，也被皇普建設視為品牌蛻變的重要利器，建築結構向來是消費者看不見的細節，皇普建設為此卻願意投入大量心力，貫徹理念「看不見的堅持，看得見的進化」，導入 PES（專業工程監督），讓專業來監督專業、專家來引領專家，助攻工程品質再進化，消費者購買皇普建設的房子也會更加安心、放心。

PES (專業工程監督)，是皇普建設品牌蛻變的重要利器，此為 PES 示意圖。皇普建設提供。

為確保工地達到良好的施工品質，皇普建設堅持聘請專業工程管理顧問進行工地現場的重點監督與檢查，有別於一般建設公司，建案交由營造廠或專業廠商負責，後續只能自行監工，受限人力與專業度，建築成果恐出現瑕疵，然而皇普建設卻是委託專業技師組成的第三方工程管理單位，來執行現場監督，提供查驗報告、迅速問題解決，再加上專業監管可以確保施工過程中嚴格遵守結構原則，建築物的耐久性、安全性也更被保障。