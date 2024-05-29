〈房產〉全台七都祝融最愛光顧誰？新北居冠、台南奪下后座

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-29 12:10

近日新竹「晴空匯」高樓集合住宅大火引發各界關注，房仲業者引用內政部統計，全台 2023 年起至今年 3 月為止，共發生 2 萬 3374 件火災，在七都中發生火災次數前三名的縣市分別為新北市、台南市以及台中市。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨觀察，祝融之災多半發生在老舊住宅，而新北市更是幅員廣闊，使得火災次數高居不下。

依照內政部數據，全台七都中以新竹縣市、台北市屬最少發生火災的縣市。徐佳馨分析，新房在建築設計上較符合消防法規，社區消防設備與管理也有保障，因此新建案較多的新竹縣市，自然為七都中較少遇火災的縣市。而北市老屋多，不過北市對於焚燒紙錢等行為有管制，且民眾屋內常設置住宅警報器、滅火器等設備，祝融之災反而相對少。

細看內政部統計，全國去年截至今年 3 月為止，發生火災前五大原因分別為「燃燒雜草、垃圾」、「電氣因素」、「遺留火種」、「菸蒂」及「敬神掃墓祭祖」，總計前五大原因就占整體八成，其中尤以「燃燒雜草、垃圾」占比達 31.4% 位居冠軍。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，依據內政部資料，發生火災起火處扣除路邊、墓地及倉庫外，室內最易引起祝融的環境是廚房、臥房及客廳，而發生火災前五大原因中，「電氣因素」、「敬神掃墓祭祖」等也榜上有名，提醒住戶平時應注意廚房、神明廳以及日常起居時的用火與用電習慣，同時也需定時更換老舊電線，並選擇有安全標章的電器。