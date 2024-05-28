逾六成美國人炒美股 Fed抗通膨之戰更加艱難

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-28 19:49

美國股市在過去一周再創歷史新高，進一步提升數百萬美國人的財務幸福感，不過這些人可能會讓聯準會 (Fed) 的通膨之戰複雜化。

根據蓋洛普 (Gallup) 本月公布的數據，有 62% 的美國成年人將錢投資於股市，不論是個人投資或者是與配偶共同投資，持股方式包括直接持股、共同基金、共同基金、401(k) 計畫或個人退休帳戶。

圖：擷取自 MarketWatch

雖然與 2023 年相比變化不大，但即使是低收入和中等收入家庭也參與股市投資。數據顯示，25% 的低收入家庭和 65% 的中產階級持有股票。

圖：擷取自 MarketWatch

截至上周五，那斯達克指數 (Nasdaq Composite)、標普 500 指數和道瓊工業平均指數 (Dow Jones Industrial Average) 5 月分別上漲 8.1%、5.3% 和 3.3%。

未來一周將有新的數據出爐，這些數據應該會為消費者態度與美國通膨之間的相互作用提供更多線索。美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (28 日) 將公布 5 月份消費者信心指數、本周五 (31 日) 聯準會 (Fed) 青睞的 4 月通膨指標－個人消費支出 (PCE) 物價指數也將出爐。

儘管強勁的就業市場和持續的消費者支出讓美國經濟免於步入衰退，但華爾街創紀錄的股價水準可能正在引發通膨方面的負面回饋循環。一些分析師認為，Fed 去年底願意在今年降息 3 次，與消費者支出成長之間有直接關聯，第一季高於預期的通膨率受消費者支出支撐。

野村證券的策略師 Charlie McElligott 曾在去年 12 月警告，Fed 在 2023 年底採取的鴿派政策會喚醒「動物本能」(Animal spirits)，即市場心理力量，這種力量可能會放鬆金融條件，從而使控制通膨變得更加困難。

第一季的通膨數據高於預期，但 Fed 主席鮑爾在 5 月 1 日意外表示，未來升息的可能性較低。這一言論被認為為本月股市反彈打開了大門。

Glenmede 公司的投資策略副總裁 Michael Reynolds 表示，市場普遍認為無論基本面如何，通膨都會下降，Fed 也不必升息。他指出，股市上漲無助於緩解通膨情勢，與此同時美國可能因為 11 月的大選而增加財政刺激措施，這將進一步加劇財富效應。