國際油價走穩 OPEC+維持產量限制措施平衡高利率擔憂

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-28 19:26

國際油價周二 (28 日) 走勢穩定，因為外界預料石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 將在 6 月 2 日的產量會議上維持限制性供應政策，再加上美國夏季燃料需求強勁的希望，平衡美國利率在更長時間內保持高峰的擔憂。

昨日適逢美國和英國國定假日，國際油價交投清淡僅上漲約 1% 左右，美國夏季駕駛劑和度假季節的開短替強勁燃料需求提供支撐。

截稿前，7 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.22% 至每桶 83.28 美元；7 月到期的西德州原油期貨上漲 1.60% 至每桶 78.96 美元。

經紀商 XM 分析師 Charalampos Pissouros 表示：「油價最近一直處於復甦模式，或許是受夏季駕駛和度假季節開始後燃油需求強勁的預期推動。」

由於外界對美國利率將在較長時期內維持在高位的擔憂，導致上周原油價格下跌，更高的利率提高借貸成本，可能抑制經濟活動和對石油的需求。

另一家經紀商 PVM 的分析師 Tamas Varga 表示，儘管過去兩天市場情緒無可爭議地向好，但對利率的擔憂很可能會對近期推動油價大幅走高的進一步努力起到抑製作用。

儘管普遍認為高利率可能導致石油需求成長放緩，但瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 在一份客戶報告中寫道：「實時流動性數據表明，石油需求增長仍大致健康。」

航班分析公司 OAG 的數據顯示，在航空旅行方面，5 月美國國內航班的座位數量較上季成長 5%，年增近 6%，略高於 9,000 萬，超過了 2019 年的水準。