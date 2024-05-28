傳比特幣礦商Riot Platforms擬收購競爭對手Bitfarms

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-28 20:15

根據外媒周二 (28 日) 援引知情人士消息報導，比特幣挖礦公司 Riot Platforms(RIOT-US) 已收購其競爭對手 Bitfarms 的 9.25% 股權，同時計劃公開收購這家規模較小的比特幣礦商，該公司曾在上月拒絕 Riot 的收購要約。

知情人士透露，Riot 提出以每股 2.30 美元的現金加股票收購 Bitfarms，相當約 9.5 億美元的股權價值。Riot 認為，Bitfarms 最近的管理層變動表明公司治理方面有問題，計劃呼籲 Bitfarms 增加董事進行投票。

這是比特幣「減半事件」之後加密貨幣領域加速整合的最新跡象，減半後可能會讓比特幣礦工損失數十億美元的營收。大型礦商一直在尋找擴大業務的潛在目標，以適應該閃業的新經濟情勢。

倘若兩家公司若能順利合併，挖礦能力將大幅提升，新公司也將成為全球最大比特幣礦商。其中不僅能提升 Riot 的比特幣產量，讓該公司能與 Marathon Digital Holdings Inc.(MARA-US) 和 CleanSpark Inc.(CLSK-US) 成為幣圈數一數二大的礦商。

對於上述報導，Riot 代表拒絕置評、Bitfarms 代表並未立即回應置評請求。