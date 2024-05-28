〈房產〉囤房稅2.0將在7月全台上路 多房族贈與需求激增

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-28 16:38

依內政部統計，全台 2024 年第一季贈與移轉棟數達 1 萬 6610 棟，為 2016 年房地合一稅上路以來同期新高；全台 2024 年首繼承移轉棟數則達 1 萬 7474 棟，是自 2016 年同期次高，僅次於 2023 年第一季的 1 萬 8671 棟。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近期打房手段劍指「多房族」，提高雙北的贈與移轉需求。

此外，隨著全台高齡化趨勢不變，加上許多屋主在高額土地增值稅考量下，繼承移轉棟數高居不下勢不可逆。

綜觀全台六都第一季贈與移轉量，最大量體與漲幅都集中於雙北地區，新北市今年第一季共 3,269 棟、年增 5.7%，台北市 3,269 棟、年增 15.8%；桃園以南量體不如雙北，且今年贈與移轉與去年同期相比也差異不大，桃園市 1,505 棟、年減 0.5%，台中市 1,811 棟、年減 7.4%，台南市 1,098 棟、年增 1.4%，高雄市 1,715 棟、3.9%，其中以台南市移轉量敬陪末座。

徐佳馨指出，南部許多民眾對於生前贈與的財產規劃接受度不高，因此贈與移轉量相對低，然而去年底「囤房稅 2.0」於立法院三讀通過，且央行輪番祭出信用管制壓縮房貸條件，基於資產配置考量，較熟稔生前贈與財產規劃的雙北多戶族群，贈與移轉需求大幅上升。

徐佳馨補充，「多房族」欲利用贈與手段將房產轉往親人，若受贈人取得房屋價值偏低，則未來受贈人轉手時，移轉稅賦驚人，建議若有相關規劃，除利用土地增值稅自用優惠稅率，以買賣方式移轉墊高成本，抑或是透過專業地政士或會計師規劃，惟要留意金流去向，避免被查稅。

另據內政部統計，六都繼承移轉棟數皆維持減幅，不過整體量體仍處於高檔，並以雙北為最大宗，大家房屋企研公關主任賴志昶分析，雙北房價高、高齡住宅量大，加上少子化等議題，區域「等房族」的占比仍相對顯著。