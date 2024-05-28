新潤以29.9億元整棟售出新北知識產業園區商辦 獲利貢獻每股3.67元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-28 19:13
新潤 (6186-TW) 今 (28) 日公布以 29.9 億元整棟售出新北知識產業園區商辦大樓，預估處分利益 5.5 億元，依目前新潤股本約 15 億元計算，每股貢獻 3.67 元，新潤主管指出，這筆大樓整棟交易案，預估在第四季完成產權登記並入帳。
新潤是在 2019 年 10 月透過政府標售新莊北側知識產業園區區段徵收土地同時，以 7.6 億元取得此一 907.5 坪的建地，每坪得標單價 83.72 萬元，此次出售的整棟大樓包括地上 11 層、地下 3 層及車位 130 位，建物面積約 4585.2 坪，這也是新潤興業在新北及桃園住宅興建案外，首度跨入商辦的興建。
新潤今天公告售出的整棟商辦大樓，目前已進入申請使用執照階段，這筆大樓整棟交易案，預估在第四季完成產權登記並入帳。
「新莊北側知識產業園區」全區約 26 公頃，因有機捷、環狀線的雙捷運優勢，不僅可因應台商回流、企業總部所需的產業用地，也可作為觀光飯店、住宅開發案等需求，除了捷運外，也鄰近台 1 線、台 65 線以及台 64 線快速道路，具交通區位優勢，可聯通雙北、桃園生活圈，滿足通勤、產業需求，且鄰近新莊「副都心重劃區」、「頭前重劃區」兩大重劃區。
同時，科定 (6655-TW) 在同一產業園區興建的辦公大樓也已完工，科定 A3 大樓將成為科定的總部大樓，並成立產品展示館。
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