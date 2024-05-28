〈房產〉台南預售屋大樓買氣旺 成屋交易比重萎縮至4成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-28 10:28

平均地權條例修正去年下半年上路，預售屋禁止換約轉售，但台南預售市場買氣照樣熱絡，房仲業者內政部實價資料統計，台南 2023 年大樓住宅交易量，超過一半以上買氣集中在預售市場，預售屋交易佔比從 2022 年的 49.4%，2023 年增加至 55.1%，年增 5.7 個百分點，而包含新成屋及中古屋的成屋市場，交易佔比則從 2022 年約 5 成，2023 年量縮至約 4 成，預售買氣大幅超車新成屋與中古屋。

台灣房屋台南寶家加盟店總經理林哲瑋表示，台南近年建設紅利豐沛，包括南科持續開發、北外環快速道路連通南科、台南鐵路地下化、捷運藍線等議題，磁吸建商推案量大增，且 9 成以上大樓建案採預售模式推案，預售市場供給相對多元，帶動買氣旺盛，甚至還有集體團購的現象，像有不少南科工程師，就鎖定安南區、永康、南科特區一帶，路科工程師前進南區舉喜重劃區，自住兼投資，一次團購個十來戶的案例屢見不鮮。

林哲瑋說，除了投資買盤，台南自住客群以 28-36 歲為主力，這些年輕客群對大樓型產品偏好與需求性增高，且多喜新厭舊，加上青安優貸助攻及預售屋分階段付款的彈性，相對推升購屋族在高房價時代更有力進場，而 2023 年 7 月平均地權條例上路前，台南預售市場出現一波轉售潮，也是拉升預售交易量的原因之一。

觀察台南近一年房價，預售屋、新成屋及中古屋均呈上揚，新成屋及中古屋平均漲幅 6~7%，而預售屋 2023 年平均單價來到 34.1 萬元，年增 13.7%，漲幅同樣超車成屋。

林哲瑋表示，台南房市買氣熱絡，加上通膨及工料成本仍高，帶動房價持續高漲，以目前幾大預售推案熱區，包括像安南區開發較早九份子重劃區、新興的溪東、總安、州南重劃區、商 60 重劃區、草湖寮重劃區等，平均單價坐 3 望 4，雖房價水位高，對購屋族來說，預售買的是未來價，看準的是未來的增值性。