〈房產〉仲量聯行受託求售台北天空塔海外持有95%債權

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-27 20:00

信義計畫區內樓高僅次於台北 101 的台北天空塔（The Sky Taipei），傳出持有 95% 債權的海外公司求售，外資商仲仲量聯行今 (27) 日指出，受債權接管人委託為獨家代理，今日宣布以提交意向書形式銷售間接持有台北天空塔的海外公司全數股權，截止時間為 7 月 5 日。

台北天空塔為亞太區罕見開放標售的大型指標建案，先前並傳出財務上的不利疑雲，而最新的發展則是仲量聯行受委託以意向書形式求售持有台北天空塔 95% 債權的海外公司。也就是說，投資人買下這家海外公司 100% 的股權後，相當於握有台北天空塔的 95% 產權。

台北天空塔基地面積 2066 坪，位於台北市信義區松智路與松壽路口，樓高 288 公尺，總樓地板面積約 2.63 萬坪，完工後將成為台灣第二高樓，僅次於台北 101 大樓。同時，這座以酒店為主的混合式發展項目包括零售空間、餐飲體驗和表演中心。

台北天空塔案坐落於台北市信義區商業中心，與台北 101 及新光三越等著名百貨僅咫尺之遙，並鄰近市政府轉運站、捷運板南線及淡水信義線，交通便利性極佳。周邊更是集合了頂級辦公大樓、商場、著名餐廳及娛樂中心，無論觀光旅遊或商務活動，都是首選地點，吸引凱悅集團內最奢華的品牌柏悅在此開設台灣第一家柏悅 Park Hyatt 酒店。