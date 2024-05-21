〈房產〉新北首季房屋預售成交高成長 堃達開發泰山建案速推二期上場

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-21 19:22

市場資金充沛推升今年第一季預售屋市場大爆發， 2024 年第一季全台交易量較去年同期成長超過 1 倍、總銷金額成長 124.8%。其中，新北市首季成交件數成長 75%，成交平均總價以 19.3% 的成長幅度居七都之冠，堃達開發在新北泰山「築。滿滿」建案，也趁勢在 4 月推出第二期，每坪開價約 59 萬元，銷售反應順暢。

由堃達開發在新莊副都心旁的泰山區約 2339 坪基地上推出「築。滿滿」建案，規劃 4 棟地上 15 層地下 4 層，住家總戶數 392 戶，還有 14 戶店面，2023 年 6 月正式公開推出第一期，上月 月公開第二期，整體格局規劃 26-42 坪，目前僅剩下 32、36 坪可售，全案預計於 2028 年第一季完工，總銷 82 億元。