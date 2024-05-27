〈焦點股〉黃仁勳來台再掀AI炫風 勤誠直奔漲停創新天價

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-27 12:47

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳抵台再掀起一波 AI 炫風，黃仁勳除將出席 COMPUTEX，也將親自拜訪供應鏈夥伴固樁，激勵身為輝達 MGX 合作夥伴的機殼廠勤誠 (8210-TW)，今 (27) 日股價強攻漲停鎖住 341 元，寫下歷史新天價。

勤誠今天早盤以 317 元開高走高，盤中直奔漲停板鎖住 341 元，除了站上所有均線外，股價也寫下歷史新高，成交量超過 8000 張。

勤誠獲得輝達欽點成為 2U MGX 伺服器合作夥伴，也切入 GB200 伺服器供應鏈，搶攻 AI 伺服器商機，執行長陳亞男先前於法說會指出，目前 MGX 相關專案為 NPI(新產品導入) 階段，將成為勤誠下半年重要成長動能。