〈焦點股〉黃仁勳來台再掀AI炫風 勤誠直奔漲停創新天價
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-27 12:47
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳抵台再掀起一波 AI 炫風，黃仁勳除將出席 COMPUTEX，也將親自拜訪供應鏈夥伴固樁，激勵身為輝達 MGX 合作夥伴的機殼廠勤誠 (8210-TW)，今 (27) 日股價強攻漲停鎖住 341 元，寫下歷史新天價。
勤誠今天早盤以 317 元開高走高，盤中直奔漲停板鎖住 341 元，除了站上所有均線外，股價也寫下歷史新高，成交量超過 8000 張。
勤誠獲得輝達欽點成為 2U MGX 伺服器合作夥伴，也切入 GB200 伺服器供應鏈，搶攻 AI 伺服器商機，執行長陳亞男先前於法說會指出，目前 MGX 相關專案為 NPI(新產品導入) 階段，將成為勤誠下半年重要成長動能。
勤誠作為輝達 GB200 主要的機殼設計廠商之一，也讓原先僅供應一家 CSP 業者的勤誠，成功將客戶群拓展至美系四大 CSP 業者，有望帶動出貨量大幅成長。另外，勤誠也透露，將在 COMPUTEX 2024 展出輝達 MGX 伺服器機殼解決方案。
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