正崴、森崴攜優必達打造全台最大AI運算中心 Q4完成128台H100伺服器

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-27 13:02

正崴 (2392-TW) 今 (27) 日宣布與旗下森崴能源(6806-TW)，攜手優必達(Ubitus) 共同成立「優崴超級運算公司」，預計第一季在正崴土城民權廠完成建置 128 台 H100 伺服器，將成為台灣最大、全球前 20 大的 AI 運算中心。

優崴超算由正崴持股 41%、森崴能源 10%、優必達 49%，同時，正崴也與華碩集團簽署 GPU 設備採購合約，初期投入 20 億元採購硬體，並結合優必達的軟硬技術進行管理營運。

郭台強表示，此次合作目標打造台灣成為 A I 的革命運算基地，期盼日後成為亞洲最大且算力最快的 AI 綠能運算服務中心，後續將積極爭取台灣取得最新的 GB200 的 AI 運算基地，除了土城外，也規劃在新竹、台中、台南等地建置。

優崴超算第一期正崴土城民權廠的 128 台 H100 伺服器、每台 8 張顯卡，共 1024 張顯卡的算力，較輝達 (NVIDIA) 自行建置的「Tapei-1」64 台 H100、512 張顯卡的算力翻倍，將成為全台最大的 AI 運算中心。