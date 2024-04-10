勤誠受惠AI伺服器需求穩健 Q1營收創新高年增逾6成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-10 18:20
機殼廠勤誠 (8210-TW) 公告 3 月營收 10.6 億元，年月雙增，累計今年第一季營收 27.7 億元，年增超過 6 成，寫下同期歷史新高。勤誠指出，雖然第一季為傳統淡季，但受惠 AI 伺服器需求穩健，加上在手訂單與開發中專案陸續貢獻營收，因此呈現淡季不淡。
勤誠 3 月營收 10.6 億元，月增 78.7%，年增 54.4%。累計今年第一季營收 27.7 億元，年增 68.4%，創下第一季歷史新高。勤誠指出，受惠訂單需求強勁，營運有望逐季成長，下半年優於上半年，今年全年則優於去年。
勤誠提到近期參與輝達 (NVDA-US)GTC 大會，除了獲得輝達欽點成為 2U MGX 伺服器合作夥伴，也切入 GB200 伺服器供應鏈，搶攻 AI 伺服器商機，勤誠更透露，將在 COMPUTEX 2024 展出輝達 MGX 伺服器機殼解決方案。另外，勤誠也積極布局系統廠及 ODM 廠的策略合作，在 1U、2U、4U 產品上皆有不同專案展開。
展望今年，研調機構 DIGITIMES 預期，今年北美雲端資料中心成長幅度較大，品牌商的營收也將恢復成長。此外，雲端客戶 AI 伺服器建置持續成長，對通用型伺服器的更新需求也有望回溫，加上 GPU 短缺問題逐步緩解，企業 AI 伺服器出貨將開始放量，將推動台廠今年營收重回雙位數成長，進一步推升勤誠整體營運。
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