勤誠受惠AI伺服器需求穩健 Q1營收創新高年增逾6成

勤誠提到近期參與輝達 (NVDA-US)GTC 大會，除了獲得輝達欽點成為 2U MGX 伺服器合作夥伴，也切入 GB200 伺服器供應鏈，搶攻 AI 伺服器商機，勤誠更透露，將在 COMPUTEX 2024 展出輝達 MGX 伺服器機殼解決方案。另外，勤誠也積極布局系統廠及 ODM 廠的策略合作，在 1U、2U、4U 產品上皆有不同專案展開。