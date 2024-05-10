〈勤誠法說〉勤誠Q1獲利3.65億元年增逾12倍 EPS 3.03元
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-10 14:55
伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (10) 日召開線上法說會，同時公告第一季財報，第一季稅後純益 3.65 億元，年增超過 12 倍，每股純益 3.03 元。勤誠說明，由於第一季生成式 AI 專案出貨順利，且後續新專案開發順利，帶動獲利狀況優於去年同期。
勤誠第一季營收 27.73 億元，季減 41.4%，年增 68.4%；毛利率 24.8%，季增 0.5 個百分點，年增 8.4 個百分點；營益率 16%，季減 0.7 個百分點，年增 13.3 個百分點。稅後純益 3.65 億元，季減 34.6%，年增 12.2 倍，每股純益 3.03 元。
以產品組合來看，第一季仍以伺服器、存儲機殼產品為主，營收比重占 98%，PC 則占 2%。勤誠表示，透過系統整合商與通路商出貨，其中超過 60% 營收的終端客戶為大型資料中心。
從出貨區域來看，美國市場占最大宗，占 49%，中國市場占 26%，歐洲地區占 5%，其他地區占 20%。
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