〈勤誠法說〉勤誠Q1獲利3.65億元年增逾12倍 EPS 3.03元

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (10) 日召開線上法說會，同時公告第一季財報，第一季稅後純益 3.65 億元，年增超過 12 倍，每股純益 3.03 元。勤誠說明，由於第一季生成式 AI 專案出貨順利，且後續新專案開發順利，帶動獲利狀況優於去年同期。