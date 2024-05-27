〈光寶科股東會〉衝刺AI產品 液冷散熱系統、機構件5月送樣明年貢獻營收

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-27 12:23

光寶科 (2301-TW) 今 (27) 日召開股東會，總經理邱森彬於會後接受媒體採訪指出，光寶科積極布局 AI 相關產品，同時也透露，液冷散熱系統以及機構件已在 5 月開始送樣，提供客戶更完整的 AI 解決方案，預期明年就可以挹注營收。

光寶科在既有的電源管理基礎上，擴大提供資料中心等級的系統方案，推出 AI 伺服器產品、液冷系統解決方案。邱森彬也表示，相關液冷散熱系統與機構件在 5 月送樣，雖然目前尚無法量產，但有望在 8 月看到成果，並在明年貢獻營收。

邱森彬也指出，目前觀察 AI PC 下半年需求強勁，較預期中來得好，有望帶動 PC 表現較去年成長 3 至 5%。此外，隨著 AI PC 鍵盤開始出貨，預估整體 AI 相關產品將占雲端業務比重達 12%。不過邱森彬提到，今年 PC 占比仍低，還是以伺服器電源為最大宗。

董事長宋明峰於股東會提到，去年光寶科達成訂定的三大階段性目標，包括提升獲利能力、增加成長型事業比重，以及朝向解決方案營運模式。光寶科將持續提高研發量能與資源，去年研發資出占整體營收 5.5%，較 2020 年的 3.2% 大幅提升，主要投資 AI 與雲端運算、汽車電子、5G 以及新事業開發。