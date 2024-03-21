勤誠受惠輝達GB200登場 有望帶動全年營運

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-21 17:49

輝達 (NVDA-US) 在 GTC 大會發表最新一代 AI 晶片 Blackwell GPU，其中由 2 片 B200 與 1 顆 Grace CPU 組成的 GB200，預計將在今年下半年量產。法人指出，伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 與鴻海 (2317-TW) 將合作設計，成為 GB200 主要的機殼設計廠，有望推升勤誠營運。

法人表示，勤誠將生產長版與短版 2 種機殼規格，單價也將較傳統 2U 伺服器高。

法人進一步指出，過去勤誠伺服器客戶主要是亞馬遜 (AMZN-US)AWS，但成為 GB200 的主要供應商後，包括鴻海、台系與美系等伺服器組裝廠都成為勤誠客戶，且未來勤誠成為 GB200 主要供應商後，客戶將以美系四大 CSP 業者為主。

至於一般伺服器方面，勤誠於法說會時指出，雖然一般伺服器庫存去化告一段落，但由於受到 AI 伺服器的排擠效應，目前訂單能見度不高，復甦力道仍疲弱，下半年才有望回升。不過法人預期，勤誠在 GB200、AI/ASIC 等產品的挹注下，營運可維持成長。