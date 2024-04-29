勤誠切入輝達GB200供應鏈 成功拓展客群至美系四大CSP業者

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-29 18:12

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 獲得輝達 (NVDA-US) 欽點，成為 2U MGX 伺服器的合作夥伴之一，同時也成功切入 GB200 供應鏈，作為輝達 GB200 主要的機殼設計廠商之一，也讓原先僅供應一家 CSP 業者的勤誠，成功將客戶群拓展至美系四大 CSP 業者。

勤誠打入輝達 GB200 供應鏈後，美系四大 CSP 業者成為勤誠客戶，有望帶動出貨量大幅成長。法人指出，GB200 將於今年第四季小量生產，並開始出貨；零組件則預計在預計在第三季開始出貨。而勤誠的 2U 伺服器目前已經進到試產階段，預計第三季開始出貨給系統廠，可望進一步推升勤誠營收表現。

除了 GB200 商機可期，法人認為 B200 伺服器開始量產，也是勤誠重要的成長動能之一。法人說明，伺服器機殼高度達 8 至 10U，加上單價較 H100 高，同樣可以帶動營收成長。

此外，隨著中國與歐洲客戶一般伺服器需求逐漸回溫，加上美系客戶的 AI 伺服器需求強勁，產品組合轉佳，都將帶動勤誠整體營運。