瑞銀：別管會議紀錄的「鷹訊」 Fed今年仍會降息

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-25 09:09

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在本周公布的最新會議紀錄中釋出強硬信號，儘管如此，瑞銀 (UBS) 分析師仍對聯準會 (Fed) 今年降息充滿信心。

FOMC 會議紀錄顯示，若通膨風險重燃，幾位官員仍不排除進一步升息，立場比 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 月初的會後發言更加鷹派，當時鮑爾淡化了進一步升息的必要性。

瑞銀分析師指出，近期的經濟數據，包含比預期更強的就業數據和美債殖利率上升，加劇了人們對 Fed 可能在更長時間內維持高利率的擔憂。然而，該行強調，這些會議紀錄是在 4 月消費者物價指數 (CPI) 出爐前發布的，而 CPI 顯示通膨有所緩解。

Fed 保持耐心、仰賴數據的態度，旨在確保通膨可持續接近 2% 目標。瑞銀認為，雖然升息並非完全不可能，但 Fed 官員普遍預期通膨將在中期之內降溫。