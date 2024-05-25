輝達被爆「中國特供版」晶片降價 業界人士：H20降價很正常

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-25 02:00

外媒披露輝達（Nvidia）(NVDA-US) 「中國特供版」H20 晶片降價，據《第一財經》報導，一位晶片業界人士對此表示：「H20 是為了替代輝達 H100 晶片的產品，現在 H100 晶片也不缺，H20 供應充足。由於市場需求回歸理性，H100 開始降價，H20 的價格出現下調也很正常。」

據《第一財經》周五（24 日）報導，由於 H20 的技術受限，難以拉開與中國競爭對手的差距，因此需求受到一定制約。消息人士說，一開始 H20 的銷售並不順暢，主要原因是一些中國客戶認為這款產品「不夠高端」。

《路透》周五爆料，知情人士指出，在某些情況下，H20 晶片的售價比華為昇騰 910B 晶片便宜 10% 以上。華為內部人士說，目前昇騰 910B 的價格大概每片人民幣 11 萬元～12 萬元，銷售情況非常好。

另據《銀柿財經》報導，浙江某高科技企業內部人士說：「輝達 H20 晶片在國內是可以普遍買到的，但是它不再是以卡的形式，而是整機。一般都是輝達把 H20 賣給伺服器廠商，廠商組裝成伺服器之後，再賣給企業。」

H20 是去年輝達針對中國市場推出的一款旗艦晶片。輝達執行長黃仁勳曾表示，這款晶片符合美國出口管制的要求。

分析師認為，H20 的表現將是影響輝達中國業務的重要因素之一，而其長期前景取決於輝達與華為的競爭態勢。

《路透》檢視政府採購數據發現，過去六個月以來，僅五家國有或有政府背景的企業買家表示有意採購 H20 晶片，相較下，同期有十幾家買家有興趣購買華為 910B 晶片。