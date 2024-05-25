涉全球最大比特幣洗錢案 華裔女子被判6年8個月監禁
鉅亨網新聞中心 2024-05-25 17:52
英國倫敦一家法院周五（24 日）對一起涉及比特幣的洗錢案做出量刑判決，華裔英國籍女子 Jian Wen 協助僱主洗錢，獲刑 6 年 8 個月。
本案被告人 Jian Wen 出生於中國，2007 年懷孕七個月時隨丈夫 Marcus Barraclough 赴英。後因丈夫有暴力傾向，兩人在 2010 年離婚，Jian Wen 帶著兒子生活，一邊工作，一邊攻讀法學、經濟學文憑。
2017 年，正在倫敦中餐館打工、居住在地下室的 Jian Wen，看到一份招募管家的廣告，僱主正是化名為「Yadi Zhang」的錢志敏——藍天格銳非法吸收公眾存款案幕後主使。
據當時警方通報，該案涉及資金達人民幣 430 億元，12.6 萬名中國投資人捲入其中。
東窗事發前夕，錢志敏使用假護照，帶著裝有加密錢包的筆電輾轉逃至倫敦。由於語言不通，她急需一名華人處理生活事務，以及將比特幣換成房產、珠寶等。
據英國警方披露，在成為錢志敏的助理後，Jian Wen 瞬間進入了「奢華的生活狀態」——從地下室搬進月租 1.7 萬英鎊的六居室公寓，大肆購買奢侈品，並開始環球旅行，在歐洲、迪拜等地購買房地產。
然而，當 Jian Wen 試圖購買多處價值千萬英鎊的倫敦豪宅時，觸發了英國反洗錢程序。她在 2016/2017 年僅申報 5,979 英鎊的收入，又無法解釋支付購房款的比特幣來源，英國警方在 2018 年 10 月 31 日搜查她的住所，並查扣了電腦。
不過，英國警方直到兩年半後才發現電腦裡藏著高達 6.1 萬枚的比特幣。2021 年 5 月，Jian Wen 被捕歸案，錢志敏則在警方試圖問訊她前逃離英國。
歷經過去幾年多次審理，倫敦南華克刑事法庭陪審團在今年 3 月判定，Jian Wen 在 2017 年至 2022 年間為一名中國女子洗錢的罪名成立，涉及 150 枚比特幣。Jian Wen 始終拒絕所有針對她的指控，並計劃對定罪提出上訴。
Jian Wen 辯護律師 Mark Harries 周五在庭審中表示，Jian Wen 在成為罪犯前就已經是受害者了，毫無疑問，她是被所謂的「策劃者」欺騙和利用。她只是「按下比特幣交易按鈕的中間人」，對自己的犯罪行為認知有限。
檢察官 Gillian Jones 則強調，Jian Wen 是受到「貪婪」和自己經濟利益驅使，而不是受到脅迫、恐嚇或剝削，她也是操作自己加密錢包的決策者。
據《彭博》報導，本案法官 Sally-Ann Hales 最終沒有採信辯方說詞，在周五宣判時她對 Jian Wen 說：「這是一種複雜且涉及重大計畫的犯罪行為，你知道自己在做什麼，這點我毫不懷疑。」
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