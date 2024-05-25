涉全球最大比特幣洗錢案 華裔女子被判6年8個月監禁

鉅亨網新聞中心 2024-05-25 17:52

英國倫敦一家法院周五（24 日）對一起涉及比特幣的洗錢案做出量刑判決，華裔英國籍女子 Jian Wen 協助僱主洗錢，獲刑 6 年 8 個月。

英國警方在這起案件中查抄 6.1 萬枚比特幣，價值超過 40 億美元，為全球最大比特幣洗錢案之一。

本案被告人 Jian Wen 出生於中國，2007 年懷孕七個月時隨丈夫 Marcus Barraclough 赴英。後因丈夫有暴力傾向，兩人在 2010 年離婚，Jian Wen 帶著兒子生活，一邊工作，一邊攻讀法學、經濟學文憑。

2017 年，正在倫敦中餐館打工、居住在地下室的 Jian Wen，看到一份招募管家的廣告，僱主正是化名為「Yadi Zhang」的錢志敏——藍天格銳非法吸收公眾存款案幕後主使。

據當時警方通報，該案涉及資金達人民幣 430 億元，12.6 萬名中國投資人捲入其中。

據英國警方披露，在成為錢志敏的助理後，Jian Wen 瞬間進入了「奢華的生活狀態」——從地下室搬進月租 1.7 萬英鎊的六居室公寓，大肆購買奢侈品，並開始環球旅行，在歐洲、迪拜等地購買房地產。

然而，當 Jian Wen 試圖購買多處價值千萬英鎊的倫敦豪宅時，觸發了英國反洗錢程序。她在 2016/2017 年僅申報 5,979 英鎊的收入，又無法解釋支付購房款的比特幣來源，英國警方在 2018 年 10 月 31 日搜查她的住所，並查扣了電腦。

不過，英國警方直到兩年半後才發現電腦裡藏著高達 6.1 萬枚的比特幣。2021 年 5 月，Jian Wen 被捕歸案，錢志敏則在警方試圖問訊她前逃離英國。

歷經過去幾年多次審理，倫敦南華克刑事法庭陪審團在今年 3 月判定，Jian Wen 在 2017 年至 2022 年間為一名中國女子洗錢的罪名成立，涉及 150 枚比特幣。Jian Wen 始終拒絕所有針對她的指控，並計劃對定罪提出上訴。

Jian Wen 辯護律師 Mark Harries 周五在庭審中表示，Jian Wen 在成為罪犯前就已經是受害者了，毫無疑問，她是被所謂的「策劃者」欺騙和利用。她只是「按下比特幣交易按鈕的中間人」，對自己的犯罪行為認知有限。

檢察官 Gillian Jones 則強調，Jian Wen 是受到「貪婪」和自己經濟利益驅使，而不是受到脅迫、恐嚇或剝削，她也是操作自己加密錢包的決策者。