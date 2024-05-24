Fed波斯提克：物價仍存上行壓力 或需等待更長時間才能降息

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-24 07:12

今年對貨幣政策有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，聯準會 (Fed) 可能需要等待更長時間才能降息，因為即使 4 月通膨稍微降溫，物價仍面臨持續上行的壓力。

波斯提克周四 (23 日) 表示：「我們還沒擺脫讓通膨回到目標的擔憂。」他指出，即使在最近一次的消費者物價指數(CPI)，物價漲幅超出 3%-5% 的商品比重，也比正常水平還要更高。

他並指出，就業成長依舊強勁，勞動力市場幾乎沒有陷入困境的跡象，讓他對於將利率維持在更具限制性的水平感到放心。

波斯提克的立場比起 Fed 其他官員偏向鷹派。儘管如此，美國今年前三個月通膨超出預期，讓更多官員抱持著類似的觀點，即需要將利率維持在當前水平的時間，可能比原先所預期的還要更長。

波斯提克認為，Fed 可能要到今年最後一季才會開始降息，他認為這種等待是合理的，部分原因在於，一些企業主希望等到借貸成本變得更具吸引力，才開始部署資本。

波斯提克重申，央行必須多一點耐心，更加確信通膨即將回到目標水平，然後才降息。