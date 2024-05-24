美國經濟仍有彈性 高盛將Fed首次降息時間從7月延到9月

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-24 20:55

根據外媒周五 (24 日) 報導，由於有跡象顯示，美國經濟仍有韌性，不適合鬆綁貨幣政策，高盛經濟學家推遲對聯準會 (Fed) 在 7 月降息的預測，認為要到 9 月才會開始降息。

包括 Jan Hatzius 在內的高盛經濟學家周五在最新報告中指出，本周稍早留意到 Fed 官員的言論表明，若要在 7 月降息，不僅要更好的通膨數據，還要有經濟活動或就業市場數據出現有意義的疲軟。

高盛曾是華爾街最後幾家押注 Fed 將於 7 月開始降息的銀行之一。本周早些時候，野村證券也將預測時間從 7 月延到 9 月，表示降息門檻似乎已經提高。

昨日公布的最新數據顯示，5 月初美國商業活動創兩年來最快速度成長。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic)) 當天稍晚表示，貨幣政策在減緩經濟成長方面不如前幾輪周期，凸顯在更長時間內保持高利率壓低通膨的必要性。

根據交換市場利率定價，Fed 在 12 月首次降息已被完全定價，今年內第二次降息的可能性不到 40%，此前一周約為 70%。

儘管如此，高盛仍預估今年 Fed 會降息兩次，每季或每隔一次會議降息一次，這意味著第二次降息會在 12 月進行。另外，摩根大通和花旗集團仍然是預估 Fed 會在 7 月降息的少數投行。