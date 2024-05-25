〈紐約匯市〉市場獲利了結 美元下跌但周線收紅 以太幣本周喜漲逾20%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-25 06:05

美元周五 (24 日) 普遍走軟，周線收紅。交易員趁著近期上漲獲利了結，但受強勁的美國經濟支撐，美元仍處在有利位置。以太幣本周大漲逾 20%，美國證券交易委員會 (SEC) 日前宣布批准包含紐交所、那斯達克等交易所提出的以太幣現貨 ETF 上市申請。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.36%，報 104.72，周線升近 0.3%。

周五數據顯示，美國 4 月耐用品訂單月增 0.7%，意外優於市場預期，出貨量也有所增加，反映企業設備支出在第二季初有所回升。另外，前一日數據顯示美國 5 月商業活動增速創兩年新高，製造商回報投入價格飆升。

聯準會 (Fed) 本周稍早公布會議紀錄顯示，官員們針對當前利率是否足以抑制通膨展開激烈辯論。

歐元止步連四貶，升 0.3% 至 1.0846 美元，但本周仍下跌 0.2%。

Convera 全球市場策略師 Boris Kovacevic 說：「投資人趁機回顧本周狀況並獲利了結，實際上這純粹是一種部署策略。」

儘管優於預期的美國經濟數據，令交易員將 Fed 首次降息的預期時間延後至 9 月，對其他央行降息的預期也有所回落。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示，即使 Fed 寬鬆政策預期過去一周有所降溫，但各地央行也有類似情況。自周一以來多位官員發表評論後，歐洲央行 (ECB) 的降息預期也有所延緩。」

雖然美元指數周五回落，分析師認為短期前景依舊樂觀。Kovacevic 說：「美國例外論的主題仍在上演中。」

日本公債殖利率攀升之下，美元兌日元本周仍升近 1%，周五持平在 156.94 日元。日本日前公布 4 月核心通膨率連續兩個月放緩，並維持在央行目標上方，符合市場預期。

Westpac 金融市場策略主管 Martin Whetton 表示：「這對日元影響很小。」他並指出，官員們的發言令交易員對通膨感到緊張。

英鎊漲 0.3% 至 1.2736 美元。數據顯示，4 月潮濕天氣對英國消費者支出的打擊遠遠超出預期，但黏性通膨的證據以及首相蘇納克本周意外宣布 7 月舉行大選，仍使英鎊維持在兩個月高點附近。

離岸人民幣兌美元持穩在 7.262 元兌 1 美元附近。中國正在台灣周邊海空區域展開為期兩天的軍事演習。

加密貨幣方面，以太幣下跌 0.06% 至 3735.07 美元。SEC 日前批准那斯達克、芝加哥期權交易所 (CBOE) 以及紐約證券交易所 (NYSE) 就以太幣現貨 ETF 的上市申請，為相關商品於今年稍晚啟動交易鋪路。以太幣本周已漲逾 20%。

截至台灣時間周六 (25 日) 約 6:00 價格: