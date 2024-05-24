SEC綠燈放行以太幣現貨ETF 加密貨幣卻走跌 外媒點出這原因

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-24 20:00

儘管以太幣現貨 ETF 獲得實質上的批准，但比特幣與其他加密貨幣周五 (24 日) 走跌，《巴隆周刊》(Barron"s) 同日報導指出，由於以太幣現貨 ETF 可能延後推出，再加上聯準會 (Fed) 降息預期下滑，因此殃及這些數位資產價格走勢。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 3.6%，報 67,332.95 美元；第二大加密貨幣以太幣下跌 4.4% 至 3,704.86 美元，不過在過去一周漲逾 20%。其他規模較小的加密貨幣如狗狗幣、柴犬幣在過去 24 小時內分別下跌 3.4% 與 5.4%。

美國證券交易委員會 (SEC) 昨日批准關鍵規則變更，允許現貨以太幣 ETF 進行交易，然而潛在的 ETF 發行人仍可能需要與 SEC 磋商數周甚至數月，才能獲得推出以太幣 ETF 的最終許可。

加密貨幣貸款機構 Nexo 創始人 Antoni Trenchev 表示：「SEC 在以太幣現貨 ETF 真正推出之前，以太幣和加密貨幣愛好者現在不得不按兵不動，而最終結果的不確定性解釋了加密貨幣市場為何沒有更大反應。」

有分析指出，市場可能還記住華爾街的一句老話：「謠言買入，消息賣出」(buy the rumor, sell the news)，意思是資產通常在重大事件發生前上漲，然後在事件發生後拋售。

以比特幣為例，今年 3 月中旬，由於投資人對新的現貨 ETF 興趣激增，比特幣價格達到近 7.4 萬美元的紀錄新高，但自此之後一路下跌。