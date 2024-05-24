美4月耐久財訂單月增率初值報0.7% 遠超市場預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-24 22:20

美國商務部周五 (24 日) 公布最新數據顯示，4 月商業投資增幅超預期，表明儘管面臨高利率和不確定的經濟前景，企業仍在大筆投資生產設備。

美 4 月耐久財訂單月增率初值報 0.7%，遠超市場預期。(圖：ZeroHedge)

具體來看，美國 4 月耐久財訂單月增率初值報 0.7%，遠超市場預期的 - 0.8%，不過較前值有所降溫，前值自 2.6% 大幅下修至 0.9%。在過去 14 個月內，耐久財訂單月增率已被下修 9 次。

在過去 14 個月內，耐久財訂單月增率已被下修 9 次。(圖：ZeroHedge)

美國 4 月核心資本貨物訂單──扣除飛機的非國防資本耐久財訂單─成長 0.3%，高於市場預期的 0.1%，前值自 0.1% 下修至 - 0.1%。另外，4 月扣除運輸類的耐久財訂單月增率初值報 0.4%，也高於預期的 0.1%，前值為 0.2%。

值得注意的是，核心資本貨幣訂單是計算聯邦政府國內生產毛額 (GDP) 報告中投資設備的重要組成部分。此前美國亞特蘭大聯準銀行的 GDP 預測顯示，第二季企業設備支出可能小幅上升。

觀察報告細項，美國 4 月包括汽車、通訊設備和機械等多個類別的訂單均出現不同程度的成長反映企業投資需求廣泛。

該報告顯示，儘管借貸成長高漲、投入價格也攀升，但企業仍致力進行長期投資。企業對資本支出持謹慎態度，但在回流趨勢下，許多企業正尋求提高生產率和產能。

另外報告指出，4 月商用飛機訂單量在前兩個月穩步成長後下滑 8%，商用飛機的訂單量每個月都不穩定。